JLo y Ben Affleck podrían pelearse debido a su divorcio: “Tiene potencial de volverse feo”

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Jennifer López y Ben Affleck podrían enfrascarse en una disputa para poder concluir su matrimonio de solamente dos años.

De acuerdo con TMZ, la cantante solicitó la disolución legal de su enlace con el actor el pasado 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

El medio aseveró que “fuentes con conocimiento” compartieron que entre ellos no había un acuerdo prenupcial, el cual suelen establecer las celebridades antes de casarse.

Por su parte, Page Six reveló que supuestamente en los documentos de la petición la intérprete de ‘On the floor’ declaró que no quería que ni ella ni el cineasta reciban manutención conyugal.

¿JLo y Ben Affleck en pleito?

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente buscarían que su separación se dé sin mayores contratiempos, pero podría no resultar como esperan.

Este 3 de septiembre, People dio a conocer que un informante desveló que el divorcio del dúo “tiene el potencial de volverse feo”: “Hay algunos puntos conflictivos sobre las finanzas”.

El ‘insider’ confirmó, según la revista, que la expareja no firmó un contrato previo a dar el ‘Sí, acepto’ en Las Vegas, en julio de 2022.

Actualmente, los protagonistas de ‘Gigli’ están en mediación con la poderosa abogada Laura Wasser, que anteriormente representó a Kim Kardashian.

La ley del estado de California precisa que únicamente los ingresos que López y Affleck obtuvieron o los activos que adquirieron durante su unión serán propiedad comunitaria y estarían sujetos a división.

No sería una suma pequeña: ellos adquirieron una mansión en Beverly Hills en 2023, la cual ahora está en venta por 68 millones de dólares.

Además, a decir del portal, cada uno ha ganado una fortuna por medio de sus respectivas películas y patrocinios, como los comerciales para Dunkin’.

Ben Affleck tendría miedo de seguir en contacto con JLo

Aunado a lo económico, Jennifer López tendría sentimientos negativos por Ben Affleck, lo que podría perjudicar el proceso.

PUBLICIDAD

“Realmente la ha afectado mucho. Está muy molesta y decepcionada de él”, sentenció una fuente a People, este 28 de agosto.

A eso se suma el reporte de que el director de ‘Argo’ presuntamente “ha estado pasando tiempo” con Kick Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr.

Daily Mail expone que un informante aseguró que Affleck puso en pausa su conexión con la actriz de 36 años por miedo.