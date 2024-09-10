JLo hace confesión sobre su ‘vestido de la venganza’ tras separación de Ben Affleck

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López causó impacto durante el estreno de la película ‘Unstoppable’, el viernes 6 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá.

El evento marcó la primera aparición de la cantante en una alfombra roja desde que, según TMZ, solicitó el divorcio de Ben Affleck el pasado 20 de agosto.

PUBLICIDAD

Para la importante ocasión, ella optó por llevar un vestido metálico plateado que dejaba al descubierto los costados de su cuerpo gracias a unas aberturas ‘cut-out’.

Diseñado por la australiana Tamara Ralph, la pieza estaba ‘amarrada’ en los laterales por maxi lazos con moño de terciopelo negro.

Jennifer López lució este vestido al asistir al Festival Internacional de Cine de Toronto. Imagen Sam Santos/Shutterstock

La actriz es la protagonista de la cinta, que fue producida por su aún marido, quien no asistió a la proyección, y su mejor amigo, Matt Damon.

JLo hace confesión sobre su ‘vestido de la venganza’

Para Page Six, Jennifer López habría hecho una declaración al estilo Lady Di con su ‘outfit’, “mostrándole a Ben Affleck lo que se pierde”.

Sin embargo, ella recientemente reveló que por poco no utiliza el ahora también llamado ‘vestido de la venganza’.

La intérprete de ‘Love don’t cost a thing’ confesó a People el 7 de septiembre: “Hubo una discusión sobre si debía hacerlo o no”.

“Y yo dije: ‘A la mierd…’”, aseguró acerca de su decisión de sí usarlo. “Me sentí bien”, admitió la superestrella de 55 años.

Ella complementó el ‘look’ con un clutch de Judith Leiber, joyas de Hassanzadeh y sandalias de plataforma de Dolce & Gabbana.

JLo usando el ahora llamado 'vestido de la venganza'. Imagen Sam Santos/Shutterstock/REX Features/Shutterstock /The G



Si ‘La Diva del Bronx’ de hecho lució el atrevido atuendo para lanzar un mensaje a su todavía esposo, se apegaría a los informes que indican habría concluido su matrimonio por la actitud de él.

“Jennifer comentó que estaba cansada de ser humillada por Ben y esperó hasta el segundo aniversario de bodas porque quería que le doliera”, indicó una fuente a Daily Mail el 21 de agosto.