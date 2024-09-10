Jennifer Lopez

JLo hace confesión sobre su ‘vestido de la venganza’ tras separación de Ben Affleck

La cantante causó revelo al aparecer con un diseño de Tamara Ralph que permitía ver parte de su cuerpo gracias a unas aberturas. Ella compartió el motivo por el cual casi no utiliza la ahora famosa prenda.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López causó impacto durante el estreno de la película ‘Unstoppable’, el viernes 6 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá.

El evento marcó la primera aparición de la cantante en una alfombra roja desde que, según TMZ, solicitó el divorcio de Ben Affleck el pasado 20 de agosto.

PUBLICIDAD

Para la importante ocasión, ella optó por llevar un vestido metálico plateado que dejaba al descubierto los costados de su cuerpo gracias a unas aberturas ‘cut-out’.

Diseñado por la australiana Tamara Ralph, la pieza estaba ‘amarrada’ en los laterales por maxi lazos con moño de terciopelo negro.

Jennifer López lució este vestido al asistir al Festival Internacional de Cine de Toronto.
Jennifer López lució este vestido al asistir al Festival Internacional de Cine de Toronto.
Imagen Sam Santos/Shutterstock

Más sobre Jennifer Lopez

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos

La actriz es la protagonista de la cinta, que fue producida por su aún marido, quien no asistió a la proyección, y su mejor amigo, Matt Damon.

JLo hace confesión sobre su ‘vestido de la venganza’

Para Page Six, Jennifer López habría hecho una declaración al estilo Lady Di con su ‘outfit’, “mostrándole a Ben Affleck lo que se pierde”.

Sin embargo, ella recientemente reveló que por poco no utiliza el ahora también llamado ‘vestido de la venganza’.

La intérprete de ‘Love don’t cost a thing’ confesó a People el 7 de septiembre: “Hubo una discusión sobre si debía hacerlo o no”.

“Y yo dije: ‘A la mierd…’”, aseguró acerca de su decisión de sí usarlo. “Me sentí bien”, admitió la superestrella de 55 años.

Ella complementó el ‘look’ con un clutch de Judith Leiber, joyas de Hassanzadeh y sandalias de plataforma de Dolce & Gabbana.

JLo usando el ahora llamado 'vestido de la venganza'.
JLo usando el ahora llamado 'vestido de la venganza'.
Imagen Sam Santos/Shutterstock/REX Features/Shutterstock /The G


Si ‘La Diva del Bronx’ de hecho lució el atrevido atuendo para lanzar un mensaje a su todavía esposo, se apegaría a los informes que indican habría concluido su matrimonio por la actitud de él.

“Jennifer comentó que estaba cansada de ser humillada por Ben y esperó hasta el segundo aniversario de bodas porque quería que le doliera”, indicó una fuente a Daily Mail el 21 de agosto.

“Pero no le afectó. Hace mucho tiempo que está acabado para él y en el fondo ella lo sabe. Se lo permitió para que no pareciera la villana”, añadió.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckDivorcioModa de CelebridadesPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD