Jennifer Lopez

Se estrena película en la que trabajaron Ben y JLo: él no asiste y ella arrasa con 'vestido de la venganza'

Jennifer López asistió al estreno de su nueva película en el Festival de Toronto y acaparó las miradas con su vestido. Esta es la primera alfombra roja a la que acude tras comenzar con los trámites de divorcio de Ben Affleck.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López acaparó las miradas a su llegada al estreno de su nueva película 'Unstoppable', el cual se llevó a cabo en el Festival de Cine de Toronto el 6 de septiembre.

En la historia la actriz da vida a Judy Robles, la madre de Anthony Robles, el campeón de lucha libre de la NCAA nacido con una pierna.

En este proyecto JLo trabajó junto a su aún esposo Ben Affleck, pues el filme fue producido por Artists Equity, la casa productora que el actor tiene con a Matt Damon.

A pesar de ser uno de los productores, Affleck no asistió al evento, por lo cual no hubo encuentro con López.

Jennifer López en el estreno de 'Unstoppable' en el Festival de Toronto.
Imagen Getty Images

JLo usa 'vestido de la venganza'

Una vez más Jennifer López causó sensación por el atuendo con el que asistió al evento en Canadá.

La actriz y cantante lució un impresionante vestido metálico plateado diseñado por la australiana Tamara Ralph con “efecto disco”, que destacaba por sus aberturas laterales cut-out y maxi lazos de terciopelo negro, explica Vogue.

El look fue complementado con elegantes sandalias plateadas XXL y un clutch a juego.

En esta ocasión optó por el cabello suelto liso y utilizó un maquillaje natural para darle el protagonismo al vestido.

Esta es la primera alfombra roja a la que acude tras comenzar con los trámites de divorcio de Ben Affleck.

Jennifer Lopez attends the premiere of 'Unstoppable' during the 2024 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 06, 2024 in Toronto, Ontario.
Imagen Monica Schipper/Getty Images
