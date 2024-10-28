JLo disfruta de una cita especial ahora que Ben Affleck estaría listo para “salir con alguien”

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López acaba de demostrar que, como reveló recientemente, está “emocionada” por “estar sola” tras su separación de Ben Affleck y disfrutó de una cita muy especial.

La reunión de la cantante se da justo después de que trascendiera que presuntamente su ex estaría pensando en darse otra oportunidad en el amor luego del fracaso de su romance.

“No ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente”, dijo una fuente a Daily Mail.

JLo luce radiante en compañía de dos amores

La noche del sábado 26 de octubre, Jennifer López lucía sonriente mientras llegaba al restaurante-bar Arden, en West Hollywood, de Los Ángeles.

Para la velada, contó con la compañía de sus hijos, Emme y Max, de 16 años, y de su amigo y entrenador vocal, Stevie Mackey.

JLo llegando a Arden con Stevie Mackey. Imagen GUMU/Backgrid/The Grosby Group



La intérprete de ‘On the floor’ optó por utilizar un vestido rosa metálico debajo de un abrigo gris claro con aplicaciones bordadas en la zona de los hombros.

Para complementar su ‘look’ llevó zapatillas y bolso a juego, así como un maquillaje de ‘ojo ahumado’ con los labios ‘nude’ brillante.

JLo mostró su figura en un vestido rosa metálico. Imagen GUMU/Backgrid/The Grosby Group

Entre tanto, Max, quien cada vez es más parecido a su papá, Marc Anthony, usó una chaqueta a cuadros, pantalones negros y una gorra.

Emme, fiel a su estilo ‘tomboy’ relajado, llevó una sudadera de manga larga, jeans holgados y calzado deportivo Converse.

Los hijos de JLo, Emme y Max, la acompañaron en su salida nocturna. Imagen GUMU/Backgrid/The Grosby Group

La protagonista de ‘Selena’ se reunió con sus retoños tras asistir a un evento de su película ‘Unstoppable’, como parte del AFI Fest, en el TCL Chinese Theatre.

Ella trabajó en dicha cinta con Ben Affleck antes de su rompimiento y ha estado promocionándola sin él en los últimos meses.

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, habría terminado en abril pasado, por lo que ‘La Diva del Bronx’ solicitó la disolución de su enlace legal a mediados de agosto, de acuerdo con TMZ.

JLo y Ben Affleck en caminos diferentes

Jennifer López está continuando con su vida después de que aparentemente sus esfuerzos por reconciliarse con Ben Affleck no funcionaran.

“Ella está muy decepcionada y triste, pero él no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”, indicó un informante a People.