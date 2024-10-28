Jennifer Lopez

JLo disfruta de una cita especial ahora que Ben Affleck estaría listo para “salir con alguien”

La cantante lució sonriente mientras arribaba a un bar la noche del sábado. Ella llegó con una compañía muy importante. Un día antes, se informó que supuestamente su ex ya considera volver a abrir su corazón luego de que su matrimonio fracasara.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López acaba de demostrar que, como reveló recientemente, está “emocionada” por “estar sola” tras su separación de Ben Affleck y disfrutó de una cita muy especial.

La reunión de la cantante se da justo después de que trascendiera que presuntamente su ex estaría pensando en darse otra oportunidad en el amor luego del fracaso de su romance.

PUBLICIDAD

“No ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente”, dijo una fuente a Daily Mail.

JLo luce radiante en compañía de dos amores

La noche del sábado 26 de octubre, Jennifer López lucía sonriente mientras llegaba al restaurante-bar Arden, en West Hollywood, de Los Ángeles.

Para la velada, contó con la compañía de sus hijos, Emme y Max, de 16 años, y de su amigo y entrenador vocal, Stevie Mackey.

JLo llegando a Arden con Stevie Mackey.
JLo llegando a Arden con Stevie Mackey.
Imagen GUMU/Backgrid/The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos
JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado
21 fotos

JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado

Univision Famosos


La intérprete de ‘On the floor’ optó por utilizar un vestido rosa metálico debajo de un abrigo gris claro con aplicaciones bordadas en la zona de los hombros.

Para complementar su ‘look’ llevó zapatillas y bolso a juego, así como un maquillaje de ‘ojo ahumado’ con los labios ‘nude’ brillante.

JLo mostró su figura en un vestido rosa metálico.
JLo mostró su figura en un vestido rosa metálico.
Imagen GUMU/Backgrid/The Grosby Group

Entre tanto, Max, quien cada vez es más parecido a su papá, Marc Anthony, usó una chaqueta a cuadros, pantalones negros y una gorra.

Emme, fiel a su estilo ‘tomboy’ relajado, llevó una sudadera de manga larga, jeans holgados y calzado deportivo Converse.

Los hijos de JLo, Emme y Max, la acompañaron en su salida nocturna.
Los hijos de JLo, Emme y Max, la acompañaron en su salida nocturna.
Imagen GUMU/Backgrid/The Grosby Group

La protagonista de ‘Selena’ se reunió con sus retoños tras asistir a un evento de su película ‘Unstoppable’, como parte del AFI Fest, en el TCL Chinese Theatre.

Ella trabajó en dicha cinta con Ben Affleck antes de su rompimiento y ha estado promocionándola sin él en los últimos meses.

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, habría terminado en abril pasado, por lo que ‘La Diva del Bronx’ solicitó la disolución de su enlace legal a mediados de agosto, de acuerdo con TMZ.

JLo y Ben Affleck en caminos diferentes

Jennifer López está continuando con su vida después de que aparentemente sus esfuerzos por reconciliarse con Ben Affleck no funcionaran.

PUBLICIDAD

“Ella está muy decepcionada y triste, pero él no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”, indicó un informante a People.

A inicios de este mes, un ‘insider’ aseveró a In Touch que la estrella pop “todavía no puede asimilar la forma en que él la ha tratado”, pero que “aceptaría si él le ofreciera cancelar el divorcio”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD