JLo disfruta de una cita especial ahora que Ben Affleck estaría listo para “salir con alguien”
La cantante lució sonriente mientras arribaba a un bar la noche del sábado. Ella llegó con una compañía muy importante. Un día antes, se informó que supuestamente su ex ya considera volver a abrir su corazón luego de que su matrimonio fracasara.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Jennifer López acaba de demostrar que, como reveló recientemente, está “emocionada” por “estar sola” tras su separación de Ben Affleck y disfrutó de una cita muy especial.
La reunión de la cantante se da justo después de que trascendiera que presuntamente su ex estaría pensando en darse otra oportunidad en el amor luego del fracaso de su romance.
“No ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente”, dijo una fuente a Daily Mail.
JLo luce radiante en compañía de dos amores
La noche del sábado 26 de octubre, Jennifer López lucía sonriente mientras llegaba al restaurante-bar Arden, en West Hollywood, de Los Ángeles.
Para la velada, contó con la compañía de sus hijos, Emme y Max, de 16 años, y de su amigo y entrenador vocal, Stevie Mackey.
La intérprete de ‘On the floor’ optó por utilizar un vestido rosa metálico debajo de un abrigo gris claro con aplicaciones bordadas en la zona de los hombros.
Para complementar su ‘look’ llevó zapatillas y bolso a juego, así como un maquillaje de ‘ojo ahumado’ con los labios ‘nude’ brillante.
Entre tanto, Max, quien cada vez es más parecido a su papá, Marc Anthony, usó una chaqueta a cuadros, pantalones negros y una gorra.
Emme, fiel a su estilo ‘tomboy’ relajado, llevó una sudadera de manga larga, jeans holgados y calzado deportivo Converse.
La protagonista de ‘Selena’ se reunió con sus retoños tras asistir a un evento de su película ‘Unstoppable’, como parte del AFI Fest, en el TCL Chinese Theatre.
Ella trabajó en dicha cinta con Ben Affleck antes de su rompimiento y ha estado promocionándola sin él en los últimos meses.
‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, habría terminado en abril pasado, por lo que ‘La Diva del Bronx’ solicitó la disolución de su enlace legal a mediados de agosto, de acuerdo con TMZ.
JLo y Ben Affleck en caminos diferentes
Jennifer López está continuando con su vida después de que aparentemente sus esfuerzos por reconciliarse con Ben Affleck no funcionaran.
“Ella está muy decepcionada y triste, pero él no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”, indicó un informante a People.
A inicios de este mes, un ‘insider’ aseveró a In Touch que la estrella pop “todavía no puede asimilar la forma en que él la ha tratado”, pero que “aceptaría si él le ofreciera cancelar el divorcio”.