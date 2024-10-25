Ben Affleck estaría listo para “comenzar a salir con alguien” tras separarse de JLo: tendría una condición

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Ben Affleck presuntamente está dejando atrás su matrimonio con Jennifer López de forma definitiva y ya consideraría darse otra oportunidad en el amor.

El actor de 52 años supuestamente piensa en volver a abrir su corazón, aunque no lo haría con cualquiera, pues tendría una condición para los prospectos.

¿Ben Affleck ya quiere tener novia tras separarse de JLo?

Este 25 de octubre, Daily Mail reporta que alegadamente Ben Affleck está mirando al futuro en cuanto a su vida amorosa tras el fracaso con Jennifer López.

“No ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente”, dijo una fuente al medio.

De acuerdo con TMZ, la cantante interpuso la demanda para concluir su enlace legal el pasado 20 de agosto, citando en los documentos que la ruptura ocurrió el 26 de abril.

“Él no va a meterse en nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda verse con nadie”, explicó el informante.

A decir del ‘insider’, el protagonista de ‘Armageddon’, no obstante, tendría un requisito que las mujeres interesadas en él deben cumplir.

“Sólo quiere tener citas con una persona que esté sobria o en rehabilitación”, aseguró el supuesto conocedor de la situación.

El galán de Hollywood ha sido honesto sobre el problema de alcoholismo que atravesó y que lo orilló a buscar ayuda en 2001, y luego en 2017 y 2018.

“Estos últimos dos años han sido duros para Ben y, a medida que comienza a sanar, una cosa está muy clara: su recuperación está por encima de todo. No va a poner en peligro su sobriedad”, explicó.

Ben Affleck se habría molestado después de romper con JLo

En mayo, People confirmó que Ben Affleck había dejado el hogar familiar con Jennifer López, mudándose a una residencia alquilada en Brentwood, California, en medio de su crisis marital.

A raíz de que trascendiera que el dúo no estaba bien, se desveló que aparentemente los amigos del cineasta, como su ex Jennifer Garner y Matt Damon, temían que volviera a beber.

“Él intenta evitar leer las noticias, pero le molesta que la gente piense que ha recaído porque no es así. Como todo alcohólico, se despierta con un solo objetivo en mente: mantenerse sobrio durante el día”, detalló la fuente.