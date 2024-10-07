JLo estaría exigiendo a Ben Affleck millonaria condición ante divorcio: ¿quiere salvar su matrimonio?

Video Videos íntimos de JLo y Sean ‘Diddy’ Combs habrían influido en el divorcio de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck seguirían enfrascados en una complicada negociación de divorcio a más de un mes desde que ella presentó ante un tribunal los papeles de la separación.

Si bien, presuntamente la cantante está dispuesta a pelear para que el actor le regrese el dinero que gastó debido a su matrimonio, en el fondo también querría que él vuelva a su lado.

PUBLICIDAD

¿JLo indecisa por su rompimiento con Ben Affleck?

De acuerdo con In Touch, una fuente reveló que Jennifer López y Ben Affleck están llegando a acuerdos por los activos que adquirieron mientras eran marido y mujer.

“No tenían un acuerdo prenupcial, lo que complica las cosas”, dijo, puntualizando que estaría en juego lo obtenido por la residencia en la que vivieron, que ahora venden por 68 millones de dólares.

El informante aseguró que la intérprete de ‘On the floor’ financió “la mayor parte por su gigantesca mansión y, además, pagó muchas de las renovaciones. Quiere recuperar su inversión”.

Igualmente, la actriz de 55 años tendría interés en recobrar su participación económica dentro de la productora Artists Equity, la cual su ex formó con Matt Damon hace dos años.

Por su parte, el cineasta aparentemente “está dispuesto a ceder hasta cierto punto”, según el ‘insider’, pero no cree que ella “tenga derecho a una parte de los futuros proyectos” de la empresa.

Pese a supuestamente estar decidida a no perder ni un centavo por culpa del protagonista de ‘Armageddon’, la estrella del pop aún tendría fe en una reconciliación.

“Ella todavía no puede asimilar la forma en que él la ha tratado y, por muy enojada que esté ahora, no hay duda de que aceptaría si él le ofreciera cancelar el divorcio”, afirmó un confidente a Closer Magazine.

Ben Affleck sigue firme sobre su ruptura con JLo

Aun cuando alegadamente Jennifer López anhelaría volver con Ben Affleck, él no tendría pensado darse otra oportunidad a su lado.

PUBLICIDAD

“Las probabilidades de que ellos puedan arreglar su relación y vivir felices para siempre son muy escasas. Él sigue diciendo que quiere el divorcio”, puntualizó un allegado al galán de Hollywood a In Touch.

Lo anterior sería sin importar que el también director de películas presuntamente se volvió “adicto al amor” de ‘La Diva del Bronx’.

“Obviamente, le da un poco de emoción estar de ida y vuelta con JLo, aunque no tiene intención de ir más allá que divertirse un poco”, agregó la persona.