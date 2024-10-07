Jennifer Lopez

JLo estaría exigiendo a Ben Affleck millonaria condición ante divorcio: ¿quiere salvar su matrimonio?

La cantante presuntamente no está dispuesta a perder ni un centavo si su matrimonio con el actor acaba definitivamente. Sin embargo, ella también tendría la esperanza de una reconciliación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Videos íntimos de JLo y Sean ‘Diddy’ Combs habrían influido en el divorcio de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck seguirían enfrascados en una complicada negociación de divorcio a más de un mes desde que ella presentó ante un tribunal los papeles de la separación.

Si bien, presuntamente la cantante está dispuesta a pelear para que el actor le regrese el dinero que gastó debido a su matrimonio, en el fondo también querría que él vuelva a su lado.

PUBLICIDAD

¿JLo indecisa por su rompimiento con Ben Affleck?

De acuerdo con In Touch, una fuente reveló que Jennifer López y Ben Affleck están llegando a acuerdos por los activos que adquirieron mientras eran marido y mujer.

“No tenían un acuerdo prenupcial, lo que complica las cosas”, dijo, puntualizando que estaría en juego lo obtenido por la residencia en la que vivieron, que ahora venden por 68 millones de dólares.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón
2 mins

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón

Univision Famosos
JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel
2 mins

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente

Univision Famosos
JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos

El informante aseguró que la intérprete de ‘On the floor’ financió “la mayor parte por su gigantesca mansión y, además, pagó muchas de las renovaciones. Quiere recuperar su inversión”.

Igualmente, la actriz de 55 años tendría interés en recobrar su participación económica dentro de la productora Artists Equity, la cual su ex formó con Matt Damon hace dos años.

Por su parte, el cineasta aparentemente “está dispuesto a ceder hasta cierto punto”, según el ‘insider’, pero no cree que ella “tenga derecho a una parte de los futuros proyectos” de la empresa.

Pese a supuestamente estar decidida a no perder ni un centavo por culpa del protagonista de ‘Armageddon’, la estrella del pop aún tendría fe en una reconciliación.

“Ella todavía no puede asimilar la forma en que él la ha tratado y, por muy enojada que esté ahora, no hay duda de que aceptaría si él le ofreciera cancelar el divorcio”, afirmó un confidente a Closer Magazine.

Ben Affleck sigue firme sobre su ruptura con JLo

Aun cuando alegadamente Jennifer López anhelaría volver con Ben Affleck, él no tendría pensado darse otra oportunidad a su lado.

PUBLICIDAD

“Las probabilidades de que ellos puedan arreglar su relación y vivir felices para siempre son muy escasas. Él sigue diciendo que quiere el divorcio”, puntualizó un allegado al galán de Hollywood a In Touch.

Lo anterior sería sin importar que el también director de películas presuntamente se volvió “adicto al amor” de ‘La Diva del Bronx’.

“Obviamente, le da un poco de emoción estar de ida y vuelta con JLo, aunque no tiene intención de ir más allá que divertirse un poco”, agregó la persona.

TMZ reportó que López interpuso la demanda para la disolución legal de su unión con Affleck el 20 de agosto, misma fecha en la que cumplieron dos años desde que celebraron su boda religiosa.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX