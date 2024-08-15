JLo sigue su rol de madrastra pese a supuesta crisis con Ben: sus hijos la estarían sufriendo
Ella sigue estando cerca de los retoños de su esposo pese a que, presuntamente, estarían en proceso de divorcio. Según reportes, sus hijos y los de Ben Affleck no quieren que se separen y buscan unir fuerzas para que se reconcilien.
Jennifer López podría estar atravesando una crisis matrimonial con Ben Affleck, pero eso no le ha impedido continuar cerca de sus hijastros.
A mediados de julio, ella estuvo con la primogénita del actor, Violet, en los Hamptons, donde pasearon e incluso disfrutaron de un helado.
Tras su regreso a Los Ángeles, a inicios de este mes, la cantante ya se reunió también con Samuel, el menor de los retoños que su esposo comparte con Jennifer Garner.
JLo pasa tiempo con Samuel, hijo de Ben Affleck
Este 11 de agosto, Jennifer López ejerció su rol de madrastra con ‘Sam’ al llevarlo de compras a un centro comercial, de acuerdo con Daily Mail.
La superestrella de 54 años acudió alrededor del mediodía a la casa de la ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, para recoger al adolescente, de 12.
A bordo de su camioneta, instantes después el dúo llegó al lujoso complejo de Neiman Marcus, ubicado en Beverly Hills.
Para la salida, ella optó por utilizar un mono en tono beige y tenis de color verde, complementando con gafas de sol y un bolso Hermès Birkin.
Por su parte, el pequeño vistió casual con un ‘look total black’, conformado por camiseta, jeans y calzado deportivo.
En más de una ocasión, la intérprete de ‘On the floor’ y el niño fueron captados caminando abrazados mientras recorrían el lugar.
Ellos estuvieron en la tienda de Creed Fragrances revisando algunos de sus perfumes y, a juzgar por la bolsa que Samuel portaba al final, sí los adquirieron.
JLo “ansiosa” por estar con los hijos de Ben Affleck
Este 13 de agosto, People dio a conocer que supuestamente Jennifer López “estaba ansiosa” por volver a verse con Violet, Fin y ‘Sam’, pese a su alegado distanciamiento de Affleck.
“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen los chicos. Ella siempre se preocupó por ellos”, dijo un informante.
La fuente puntualizó que la protagonista de ‘Selena’ “quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases”.
Según Daily Mail, los hijos de Jennifer López y Ben Affleck, Emme y Max, y Violet, Fin y Samuel, respectivamente, han estado uniendo fuerzas porque quieren que se reconcilien.
“Los niños creen que ellos están muy, muy enamorados, como almas gemelas, y no quieren que se divorcien. Quieren que resuelvan las cosas para bien o mal, como dicen en sus votos”, dijo un informante.
Según reportes, ‘Bennifer’ tendrían listos los papeles del divorcio, pero estarían esperando el momento “adecuado” para presentarlos en la corte.