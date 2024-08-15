Jennifer Lopez

JLo sigue su rol de madrastra pese a supuesta crisis con Ben: sus hijos la estarían sufriendo

Ella sigue estando cerca de los retoños de su esposo pese a que, presuntamente, estarían en proceso de divorcio. Según reportes, sus hijos y los de Ben Affleck no quieren que se separen y buscan unir fuerzas para que se reconcilien.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López podría estar atravesando una crisis matrimonial con Ben Affleck, pero eso no le ha impedido continuar cerca de sus hijastros.

A mediados de julio, ella estuvo con la primogénita del actor, Violet, en los Hamptons, donde pasearon e incluso disfrutaron de un helado.

PUBLICIDAD

Tras su regreso a Los Ángeles, a inicios de este mes, la cantante ya se reunió también con Samuel, el menor de los retoños que su esposo comparte con Jennifer Garner.

JLo pasa tiempo con Samuel, hijo de Ben Affleck

Este 11 de agosto, Jennifer López ejerció su rol de madrastra con ‘Sam’ al llevarlo de compras a un centro comercial, de acuerdo con Daily Mail.

La superestrella de 54 años acudió alrededor del mediodía a la casa de la ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, para recoger al adolescente, de 12.

Jennifer López recogió a Samuel en la casa de Ben Affleck.
Jennifer López recogió a Samuel en la casa de Ben Affleck.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos


A bordo de su camioneta, instantes después el dúo llegó al lujoso complejo de Neiman Marcus, ubicado en Beverly Hills.

Para la salida, ella optó por utilizar un mono en tono beige y tenis de color verde, complementando con gafas de sol y un bolso Hermès Birkin.

JLo y Samuel pasaron un día de compras.
JLo y Samuel pasaron un día de compras.
Imagen The Grosby Group


Por su parte, el pequeño vistió casual con un ‘look total black’, conformado por camiseta, jeans y calzado deportivo.

En más de una ocasión, la intérprete de ‘On the floor’ y el niño fueron captados caminando abrazados mientras recorrían el lugar.

JLo y Samuel caminaron muy cercanos mientras pasaban tiempo juntos.
JLo y Samuel caminaron muy cercanos mientras pasaban tiempo juntos.
Imagen The Grosby Group


Ellos estuvieron en la tienda de Creed Fragrances revisando algunos de sus perfumes y, a juzgar por la bolsa que Samuel portaba al final, sí los adquirieron.

JLo y Samuel realizaron algunas compras.
JLo y Samuel realizaron algunas compras.
Imagen The Grosby Group

JLo “ansiosa” por estar con los hijos de Ben Affleck

Este 13 de agosto, People dio a conocer que supuestamente Jennifer López “estaba ansiosa” por volver a verse con Violet, Fin y ‘Sam’, pese a su alegado distanciamiento de Affleck.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen los chicos. Ella siempre se preocupó por ellos”, dijo un informante.

PUBLICIDAD

La fuente puntualizó que la protagonista de ‘Selena’ “quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases”.

Según Daily Mail, los hijos de Jennifer López y Ben Affleck, Emme y Max, y Violet, Fin y Samuel, respectivamente, han estado uniendo fuerzas porque quieren que se reconcilien.

“Los niños creen que ellos están muy, muy enamorados, como almas gemelas, y no quieren que se divorcien. Quieren que resuelvan las cosas para bien o mal, como dicen en sus votos”, dijo un informante.

Según reportes, ‘Bennifer’ tendrían listos los papeles del divorcio, pero estarían esperando el momento “adecuado” para presentarlos en la corte.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckHijos de famososPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD