Jennifer Lopez

A JLo le "desagrada" el nuevo ‘look’ de Ben Affleck: creería que tiene “crisis de la mediana edad”

De acuerdo con informes, la cantante no tuvo una reacción positiva al ver el corte de pelo que estrenó su marido a inicios de este mes. Presuntamente, esta acción habría tenido un impacto en su ya alegada existente crisis matrimonial.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López aparentemente quedó impresionada, pero para mal, con el nuevo ‘look’ que Ben Affleck estrenó a principios de este mes.

De acuerdo con los informes inclusive sería todo lo contrario pues la cantante habría tomado la renovación que su marido hizo a su apariencia como una señal negativa.

PUBLICIDAD

JLo “no está contenta” con el ‘look’ de Ben Affleck

El pasado 3 de agosto, el protagonista de películas debutó públicamente con un corte ‘mohawk’ rapado en las orillas mientras la actriz se encontraba en Nueva York.

Para su salida en motocicleta, él optó por vestir con una chamarra de cuero, una camiseta de los Red Hot Chili Peppers, jeans y gafas ‘de aviador’.

Ben Affleck estrenó look.
Ben Affleck estrenó look.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos

Este martes 13, Mirror reportó que presuntamente Jennifer López “no está contenta” con la transformación de Ben Affleck y lo ve “como un signo de una crisis de la mediana edad”.

Según el medio, la intérprete de ‘On the floor’ considera que dicha acción “ha contribuido a sus problemas matrimoniales”.

Al respecto, una fuente afirmó, detalló el portal, que la artista ha “expresado su preocupación porque su esposo ha estado desconectado recientemente, descuidando eventos y objetivos importantes en sus vidas”.

Por su parte, un informante aseveró a Closer Magazine: “Ella dice que esto demuestra claramente que Ben no está en el estado mental adecuado y que no lo ha estado durante algún tiempo”.

A JLo le "desagrada" el corte de pelo de Ben Affleck.
A JLo le "desagrada" el corte de pelo de Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group

“¿Por qué, si no, iba a dejar de lado un matrimonio maravilloso y poner en práctica todas las jugadas crueles, como ignorar su aniversario, el cumpleaños de ella, el compromiso y las responsabilidades que compartían juntos, incluida su hermosa familia ensamblada?”, agregó.

En mayo, In Touch reveló, citando un ‘insider’, que el dúo estaba “a punto del divorcio” y que el galán de Hollywood ya no vivía bajo el mismo techo que ‘La Diva del Bronx’.

People, posteriormente, dio a conocer que uno de los supuestos conflictos que ellos enfrentan se debería a que López quiere compartir con el mundo los pormenores de su romance y él anhela privacidad.

PUBLICIDAD

El 16 de julio, ‘Bennifer’ cumplieron dos años de haberse casado en Las Vegas y alegadamente no lo festejaron unidos. De hecho, ella se encontraba en los Hamptons y él en Los Ángeles.

Ben Affleck estaría “bien” y esforzándose ante presuntas dificultades con JLo

El 9 de agosto, una fuente compartió a People que Ben Affleck “sólo está intentando mantenerse concentrado y hacer que cada día sea lo mejor posible”.

“Tampoco ha sido el verano más fácil para él. Prospera cuando está ocupado y ha estado trabajando sin parar”, sumó acerca de la supuesta situación.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD