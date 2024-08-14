A JLo le "desagrada" el nuevo ‘look’ de Ben Affleck: creería que tiene “crisis de la mediana edad”

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López aparentemente quedó impresionada, pero para mal, con el nuevo ‘look’ que Ben Affleck estrenó a principios de este mes.

De acuerdo con los informes inclusive sería todo lo contrario pues la cantante habría tomado la renovación que su marido hizo a su apariencia como una señal negativa.

JLo “no está contenta” con el ‘look’ de Ben Affleck

El pasado 3 de agosto, el protagonista de películas debutó públicamente con un corte ‘mohawk’ rapado en las orillas mientras la actriz se encontraba en Nueva York.

Para su salida en motocicleta, él optó por vestir con una chamarra de cuero, una camiseta de los Red Hot Chili Peppers, jeans y gafas ‘de aviador’.

Ben Affleck estrenó look. Imagen The Grosby Group

Este martes 13, Mirror reportó que presuntamente Jennifer López “no está contenta” con la transformación de Ben Affleck y lo ve “como un signo de una crisis de la mediana edad”.

Según el medio, la intérprete de ‘On the floor’ considera que dicha acción “ha contribuido a sus problemas matrimoniales”.

Al respecto, una fuente afirmó, detalló el portal, que la artista ha “expresado su preocupación porque su esposo ha estado desconectado recientemente, descuidando eventos y objetivos importantes en sus vidas”.

Por su parte, un informante aseveró a Closer Magazine: “Ella dice que esto demuestra claramente que Ben no está en el estado mental adecuado y que no lo ha estado durante algún tiempo”.

A JLo le "desagrada" el corte de pelo de Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

“¿Por qué, si no, iba a dejar de lado un matrimonio maravilloso y poner en práctica todas las jugadas crueles, como ignorar su aniversario, el cumpleaños de ella, el compromiso y las responsabilidades que compartían juntos, incluida su hermosa familia ensamblada?”, agregó.

En mayo, In Touch reveló, citando un ‘insider’, que el dúo estaba “a punto del divorcio” y que el galán de Hollywood ya no vivía bajo el mismo techo que ‘La Diva del Bronx’.

People, posteriormente, dio a conocer que uno de los supuestos conflictos que ellos enfrentan se debería a que López quiere compartir con el mundo los pormenores de su romance y él anhela privacidad.

El 16 de julio, ‘Bennifer’ cumplieron dos años de haberse casado en Las Vegas y alegadamente no lo festejaron unidos. De hecho, ella se encontraba en los Hamptons y él en Los Ángeles.

Ben Affleck estaría “bien” y esforzándose ante presuntas dificultades con JLo

El 9 de agosto, una fuente compartió a People que Ben Affleck “sólo está intentando mantenerse concentrado y hacer que cada día sea lo mejor posible”.