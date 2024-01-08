JLo se jacta de ser "experta" en bodas tras casarse 4 veces: ¿sabe si Ben Affleck es "el indicado"?

JLo deslumbró en la gala de los Golden Globes 2024, celebrados en Los Ángeles la noche de este domingo 7 de enero, inaugurando así la temporada de premios y alfombras rojas para este 2024.

PUBLICIDAD

Lo hizo con un vestido rosa con hombros descubiertos de Nicole + Felicia y mangas abullonadas hechas con detalles inspirados en pétalos de flores.

Sin embargo, no solo destacó por su 'outfit', sino por las respuesta que dio a preguntas que tuvieron que ver con su vida privada y sus matrimonios.

JLo apareció en los Golden Globes 2024 con este vestido rosa de Nicole + Felicia. Imagen Getty Images

JLo responde así sobre sus matrimonios

De acuerdo con una reseña del portal de la revista People, al llegar al evento la cantante habló de su próximo vídeo musical 'Can't get enough' en una entrevista con Marc Malkin de Variety.

En la canción y video se aborda la temática de las bodas: "Creo que podría sorprender a algunas personas. Definitivamente es una especie de metahistoria sobre el viaje que se necesita para pasar del desamor al amor", dijo la también actriz de 54 años.

Fue en ese momento cuando el presentador bromeó con ella y le recordó que ella ha estado casada cuatro veces y que en definitiva ha "experimentado algunas bodas".

'La Diva del Bronx' sonrió y no tuvo reparo en continuar con la broma: "Sí. Soy algo así como una experta, se podría decir de una manera extraña. No mucho sobre el matrimonio, pero sí en las bodas".

"No me lo tomo demasiado en serio", continuó, "creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te levantas, sigues intentándolo y nunca te rindes".

El primer matrimonio de JLo fue muy breve. Estuvo casada con Ojani Noa de 1997 a 1998. Luego se casó con Cris Judd, con quien estuvo de 2001 a 2003.

PUBLICIDAD

Después vino el cantante Marc Anthony, con quien vivió en matrimonio de 2004 a 2014. Con él comparte dos hijos: Emme y Max, los mellizos de 15 años.

Actualmente está casada con Ben Affleck desde 2022, con quien ahora vive en matrimonio 20 años después de que se conocieron y se comprometieron antes de separarse. Reavivaron su amor en 2021 cuando ella terminó la relación que tenía con Alex Rodríguez.

JLo responde si Ben Affleck es “el indicado”

Luego de bromear al decirse "experta" en bodas tras sus cuatro matrimonios, JLo respondió a otra íntima pregunta por parte de Marc Malkin de Variety.

El presentador le cuestionó cómo sabe que su actual matrimonio con Ben Affleck "es el indicado".

"A veces, cuando dicen que lo sabes, lo sabes. Y otras veces, cuando no lo sabías, tú tampoco lo sabías", respondió la artista de manera clara.

"¿Hubo un par de veces que caminaste hacia el altar diciendo, 'Ehhh...?'", preguntó Malkin.

"Creo que siempre entras con las mejores intenciones cada vez que te lanzas a algo; de todos modos, lo hago, no solo en mi vida personal, sino también en mi vida profesional", contestó JLo.

En cuanto a cómo se siente Ben Affleck, de 51 años, acerca de que ella toque el tema del matrimonio en su nueva canción y video, la cantante destacó que su marido " me ve como una artista, sabe que voy a expresarme".

" Él es mi mayor admirador y mi mayor soporte", aseguró.

PUBLICIDAD

Ben Affleck también estuvo presente en la gala. Dejó que su esposa desfilara sola en la alfombra roja.

Ben Affleck sí estuvo presente en los Golden Globes 2024 y dejó que su esposa desfilara sola en la alfombra roja. Imagen Getty Images



"Estoy muy contenta de estar aquí esta noche porque está nominado y estoy muy orgullosa de él y me encanta la película", dijo sobre la cinta 'Air', que estuvo nominada a Mejor Película Musical o Comedia.