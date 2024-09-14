Jennifer Lopez

Captan a JLo y Ben Affleck de la mano y besándose en medio de proceso de divorcio, ¿se reconciliaron?

La mañana de este 14 de septiembre los aún esposos fueron captados en un restaurante de Beverly Hills desayunando con sus hijos.

Por:Ashbya Meré
Por:Ashbya Meré
Video ¿Revivió el amor? JLo y Ben Affleck se reencuentran en medio del divorcio y esto dicen las cartas

Jennifer López y Ben Affleck fueron vistos juntos la mañana de este 14 de septiembre desayunando con sus hijos, en medio del proceso de divorcio que la actriz tramitó el pasado 20 de agosto.

De acuerdo con información de Page Six, los actores acudieron en familia al Beverly Hills Hotel en California.

Según la información proporcionada por un testigo, los aún esposo estuvieron muy cariñosos.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada".

Jennifer López y Ben Affleck habrían tenido discusión

Antes de entrar al recinto, los actores fueron fotografiados teniendo lo que parecía una discusión dentro de la camioneta y Affleck lucía molesto.

Según las imágenes que circulan, ambos vestían atuendos informales, al igual que sus hijos.

Page Six también reportó que López portaba su anillo de compromiso en el dedo meñique y otro que dice "Jennifer" en el anular.

Los mellizos de la cantante, Emme y Max, así como los retoños del actor Fin, como ahora se hace llamar Seraphine, y su hermano Samuel, los acompañaron a desayunar.

Jennifer Garner, la exesposa de Ben Affleck, también fue vista en el lugar, quien habría aparecido al final de la reunión para recoger a sus hijos, según reportó el medio.

El 'cariñoso' encuentro entre Jennifer López y Ben Affleck se da casi un mes después de que la cantante interpusiera la demanda de divorcio por "diferencias irreconciliables".

