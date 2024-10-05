¿Ben Affleck "adicto" al amor de JLo?: preocupa su actitud y "ruegan que se controle"

Video Videos íntimos de JLo y Sean ‘Diddy’ Combs habrían influido en el divorcio de Ben Affleck

A pesar de estar en medio del divorcio, a Ben Affleck se le ha visto muy cariñoso con JLo, situación que tiene preocupada a la familia del actor, incluyendo a su exesposa Jennifer Garner.

De acuerdo con una fuente cercana al histrión, podría haberse convertido en "adicto al amor".

"Ben tiene una personalidad muy adictiva y mucha gente piensa que ahora que está sobrio, ha dejado los vicios y se ha convertido en un adicto al amor", dijo la fuente a In Touch. "Obviamente, le da un poco de emoción estar de ida y vuelta con JLo, aunque no tiene intención de ir más allá que divertirse un poco", añadió.

Jennifer Garner preocupada por la actitud de Ben Affleck

Según el informante, Garner estaría intranquila porque Affleck sería un mal ejemplo para sus hijos, además de jugar con los sentimientos de López.

"En particular, piensa que es una idea terrible", compartió la fuente. "Por un lado, está jugando con la cabeza de JLo, lo cual no es nada amable. Y también está enviando mensajes contradictorios a los niños, lo cual no es saludable".

La exesposa de Ben también estaría preocupada de que caiga en una situación tóxica.

"Está haciendo que todos vuelvan a esta horrible montaña rusa. Realmente parece que está cayendo en un patrón muy tóxico. A largo plazo, esto no será bueno para nadie", dijo el informante a In Touch.

Ben Affleck firme sobre el divorcio

A pesar de las muestras de cariño que continuaría dándole a Jennifer López, según sus allegados no ha cambiado de opinión sobre el divorcio.

"Las probabilidades de que él y JLo puedan arreglar su relación y vivir felices para siempre son muy escasas. Ben sigue diciendo que quiere el divorcio".