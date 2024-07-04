JLo aparece con misterioso hombre tras saberse que su matrimonio con Ben Affleck habría terminado
La cantante y el actor nuevamente vuelven a estar en ciudades diferentes en medio de las especulaciones de que se dirigen al divorcio. La actriz, además, se presumió muy bien acompañada.
Jennifer López y Ben Affleck no estarían celebrando este 4 de julio como la pareja que aparentemente siguen siendo.
Los actores pusieron tierra de por medio entre ambos justo cuando las especulaciones de que su relación amorosa llegó a su fin están más fuertes.
Jennifer López y Ben Affleck separados
Este miércoles 3, People dio a conocer que Jennifer López “fue vista” en su ciudad natal, Nueva York, previo al Día de la Independencia de los Estados Unidos.
Por su parte, a Ben Affleck lo fotografiaron dirigiéndose a su oficina en Los Ángeles, California, aunque, sí portaba su anillo de casado.
Posteriormente, también lo captaron reuniéndose con sus hijas, Violet y Fin, y unos amigos de ellas, en el restaurante local Kaz The Soba Place, reporta Page Six.
El ganador del Oscar y los adolescentes se sentaron a las afueras del establecimiento, donde platicaron y comieron tranquilamente.
Ben Affleck spotted out for dinner with his children in Los Angeles. pic.twitter.com/pWfsZ5c7nV— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 4, 2024
JLo se deja ver con un misterioso hombre
A su vez, en la misma fecha, la protagonista de películas como ‘Selena’ se presumió en sus historias de Instagram en un corto video.
En la grabación, ella muestra que va a bordo de una camioneta, acompañada por su melliza, Emme, y un hombre, cuya identidad se desconoce.
La cantante aparece sonriendo en todo momento al tiempo que el aire la despeina: “Buenos días, mi pueblo”, escribió.
Previamente, Jennifer López subió un clip en el que se aprecia a una mujer bailando y anotó encima: “Modo fin de semana largo…”.
El nuevo viaje de ‘La Diva del Bronx’ se produce a la par de que el portal informara que, “según fuentes”, ella y la estrella de ‘Armageddon’ “han estado separados desde marzo”.
La razón por la que presuntamente ellos aún no hacen público su supuesto rompimiento es porque el galán de Hollywood es “muy protector” con la intérprete de ‘On the floor’.
Pese a que han sido cuestionados sobre los rumores de que su matrimonio ya terminó y lo disolverán legalmente, ninguno ha respondido qué ocurre.