JLo aparece con “atractivo” galán mientras Ben Affleck ¿luce “miserable” en medio de su divorcio?

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López apareció recientemente al lado de un misterioso galán, en medio de su complejo divorcio de Ben Affleck, tras casi dos años de matrimonio.

De acuerdo con TMZ, la cantante interpuso el pasado 20 de agosto la demanda para que sea disuelta su unión legal con el actor.

El trámite aún está en proceso, pero, según In Touch, en octubre la expareja estaba llegando a acuerdos por los activos que adquirieron siendo marido y mujer.

“No tenían un acuerdo prenupcial, lo que complica las cosas”, dijo una fuente, puntualizando que estaría en juego lo que han obtenido por la mansión en la que vivieron, que venden por 68 millones de dólares.

JLo se luce al lado de “atractivo” galán

Haciendo su vida separada de Ben Affleck, Jennifer López ha sido captada en los últimos días junto a un apuesto hombre.

JLo al lado del misterioso hombre en Londres. Imagen Gerald60/Click News Media/The Grosby Grou

La también actriz viajó a Londres para el estreno de su próxima película, ‘Unstoppable’, la cual fue dirigida por su aún esposo, quien se ha desentendido de la gira de prensa del proyecto.

Durante su estancia en el país europeo, ella fue vista y fotografiada en diversas ocasiones al lado de un caballero alto, de tez blanca y cabello castaño.

JLo se ha tomado de la mano con un "atractivo" galán. Imagen KGC-320/441/Goff Photos/The Grosby Group

En algunas imágenes, que ya se han vuelto virales en redes sociales, se aprecia a la intérprete de ‘On the floor’ tomando la mano del susodicho al tiempo que sonríe ampliamente.

Aunque surgió la duda de si él sería el nuevo interés amoroso de ‘La Diva del Bronx’, Daily Mail especifica que se trata de su “nuevo y atractivo guardaespaldas”.

“Es una nueva incorporación a su equipo de seguridad, pero no es el único. Siempre que sale, tiene varios guaruras a su alrededor, pero es difícil verlos”, indicó un informante al medio.

El "atractivo" hombre que ha estado al lado de JLo sería su "nuevo guardaespaldas". Imagen DALU, JOAL/Backgrid UK/The Grosby Group

La estrella de ‘Selena’ no es ajena a los romances con gente a la que ha conocido por trabajo. En 2001, empezó a salir con Cris Judd, su coreógrafo en la grabación del clip para ‘Love don’t cost a thing’.

En 2011, se vinculó con Casper Smart, que formaba parte de su cuerpo de bailarines de apoyo y es 18 años menor que ella.

Ben Affleck luce “miserable”

Y mientras Jennifer López se mantiene ocupada y presumiendo su espectacular figura en importantes eventos, Ben Affleck lució un serio semblante.

Este sábado 9 de noviembre, el cineasta anduvo por las calles de Los Ángeles con su hijo menor, Samuel, al que comparte con Jennifer Garner.

El mencionado diario británico expuso que el protagonista de ‘Armageddon’ “parecía algo abatido” y “miserable”, lo que quedó retratado en instantáneas de los paparazzi.