Jennifer Lopez

JLo se luce en minivestido tras declaraciones de Ben Affleck sobre ella en medio de su divorcio

La cantante dejó ver su torneada figura a días de que su ex sorpresivamente hablara de ella a meses de su separación. La también actriz interpuso la demanda para concluir su unión legal en agosto.

Por:
Dayana Alvino.
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López dejó al descubierto su estilizada figura en un minivestido luego de que su ex, Ben Affleck, hiciera sus primeras declaraciones sobre ella en medio de su divorcio.

Fue el pasado fin de semana cuando el actor de 52 años mencionó inesperadamente a la cantante durante una entrevista con Entertainment Tonight.

“Jennifer es espectacular”, sentenció, refiriéndose al trabajo que ella hizo encarnando a Judy Robles, madre del conocido luchador Anthony Robles en la película ‘Unstoppable’.

JLo luce sensacional en diminuto vestido

A días de que el cumplido de Ben Affleck saliera a la luz, la noche de este 7 de noviembre Jennifer López presumió la impresionante silueta que la caracteriza a sus 55 años.

La también actriz compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en la que aparece luciendo un mini vestido negro.

JLo se presumió usando un mini vestido negro.
Imagen JLo/Instagram

Gracias al escote profundo de la pieza, unido solamente por un moño en el centro, parte de su busto quedó expuesto.

Debido a lo corto del atuendo, de igual manera las torneadas piernas de la intérprete de ‘On the floor’ estuvieron a la vista.

JLo evidenció su torneada figura.
Imagen JLo/Instagram

En una de las imágenes, ella complementa su ‘look’ con un abrigo largo de la misma firma, N°21, en estampado café.

‘La Diva del Bronx’ actualmente se encuentra en Londres, donde promociona precisamente la cinta ‘Unstoppable’, que fue producida por Ben Affleck.

JLo complementó su 'look' con un abrigo.
Imagen JLo/Instagram

Según Daily Mail, una fuente les aseguró que si el galán de Hollywood se refirió finalmente al ícono pop es porque desea que ella “reciba tantos elogios como se merece” por su actuación en el filme.

“Él sabe que le van a preguntar por ‘Jen’ durante las apariciones en los medios. Se empeña en mantener un tono muy civilizado”, aseguró el informante.

JLo reacciona al halago de Ben Affleck

El lunes, durante el estreno de ‘Unstoppable’ en Londres, un reportero de Entertainment Tonight le habló a Jennifer López acerca de lo dicho por Ben Affleck.

“¡Gracias!”, indicó ella, mientras sonreía, en reacción al halago y posteriormente añadió: “Todo el elenco, y aquellos detrás de escena, es asombroso y maravilloso”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckCelebridadesLatin GRAMMY

