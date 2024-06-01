JLo y Ben Affleck tendrían "tenso" encuentro en reunión familiar: fotos
La pareja fue captada al salir de la graduación de Violet, la hija que el actor tuvo con Jennifer Garner. En las imágenes se aprecia el serio semblante de ambos.
Jennifer López y Ben Affleck fueron vistos juntos el jueves 30 de mayo en la celebración de la graduación de Violet, la hija de 18 años que el actor procreó con Jennifer Garner.
Algunos medios como US Weekly reportaron que el encuentro entre los actores estuvo "tenso", incluso, en las imágenes captadas por un paparazzi se aprecia el serio semblante de ambos.
Las fotografías muestran que la pareja iba acompañada de Chris Anne Boldt, la madre del actor.
Ben cargaba una canasta aparentemente de mimbre que contenía lo que parece ser un regalo.
A diferencia de otras ocasiones en que las estrellas de Hollywood fueron captadas muy cariñosos en lugares públicos, esta vez no iban tomados de las manos, ni mucho menos abrazados.
De acuerdo con los informes, los actores abandonaron juntos la fiesta y se dirigieron a la nueva residencia de Affleck, donde poco después Jennifer se habría ido acompañada de su asistente.
JLo cancela su tour
El evento familiar se dio un día antes de que Jennifer López anunciara la cancelación de su gira 'This Is Me... Live'.
"Jennifer López se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", explicó la empresa Live Nation en un comunicado.
La cantante envió un mensaje a sus seguidoresque fue difundido en su sitio oficial.
"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que se los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima…", sentenció.