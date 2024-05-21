Jennifer Garner rompe en llanto por ‘culpa’ de su hija Violet: esto sucedió

Video Ben Affleck recibe burlas porque su hija no se parece nada a él y es idéntica a Jennifer Garner

Jennifer Garner rompió en llanto y la culpable fue ni más ni menos que su hija mayor, Violet, a quien comparte con Ben Affleck.

Fue la propia actriz quien dio a conocer qué fue lo que pasó con su primogénita para que no pudiera contenerse las lágrimas.

Jennifer Garner sentimental por su hija Violet

Este 20 de mayo, la protagonista de películas como ‘13 going on 30’ publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos en los que aparece muy susceptible.

“Dime que tienes una graduada sin decirme que tienes una graduada. (Benditos sean nuestros corazones)”, escribió en la descripción del ‘post’.

Si bien Jennifer Garner no reveló detalles, Daily Mail informa que se refería a la graduación de Violet, quien terminó el ‘high school’.

En una primera imagen, a ella se le ve aplaudiendo, aparentemente durante la ceremonia escolar con la que se celebró el fin de curso.

Jennifer Garner se mostró vulnerable debido a la graduación de su hija Violet. Imagen Jennifer Garner/Instagram



Una segunda postal capturó el instante en el que la también empresaria se ‘desplomó’ llorando, probablemente a causa de la emoción porque su retoñó concluyó una etapa.

En el tercer retrato que subió, Jennifer sale secándose los ojos con un papel, esto mientras se encuentra en el interior de un avión.

Jennifer Garner mostró cómo rompió en llanto por su hija Violet. Imagen Jennifer Garner/Instagram



“¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer?”, le dice, visiblemente conmovida, a una persona, en un video capturado dentro de la aeronave.

La última diapositiva muestra a la celebridad utilizando unos lentes, con los números ‘20’ y ‘24’ que cubren su mirada, y con una expresión posiblemente triste.

Jennifer Garner emocionada por la graduación de su hija Violet. Imagen Jennifer Garner/Instagram

Garner no reveló si Ben Affleck estuvo en el importante evento de Violet. Él actualmente está envuelto en rumores de que se divorciará de Jennifer López.

Hija de Ben Affleck y Jennifer Garner buscó universidades

Previamente, Jennifer Garner compartió que Violet ya estaba investigando sobre universidades para poder elegir alguna.

“Está en medio de todo eso. Es emocionante”, confesó al presentarse en ‘Live with Kelly & Mark’ en noviembre de 2023.