Jennifer Garner

Jennifer Garner rompe en llanto por ‘culpa’ de su hija Violet: esto sucedió

La actriz mostró el emotivo momento que vivió, en el que no pudo contener las lágrimas. Su primogénita, a quien comparte con Ben Affleck, fue la responsable de esa situación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Ben Affleck recibe burlas porque su hija no se parece nada a él y es idéntica a Jennifer Garner

Jennifer Garner rompió en llanto y la culpable fue ni más ni menos que su hija mayor, Violet, a quien comparte con Ben Affleck.

Fue la propia actriz quien dio a conocer qué fue lo que pasó con su primogénita para que no pudiera contenerse las lágrimas.

PUBLICIDAD

Jennifer Garner sentimental por su hija Violet

Este 20 de mayo, la protagonista de películas como ‘13 going on 30’ publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos en los que aparece muy susceptible.

“Dime que tienes una graduada sin decirme que tienes una graduada. (Benditos sean nuestros corazones)”, escribió en la descripción del ‘post’.

Si bien Jennifer Garner no reveló detalles, Daily Mail informa que se refería a la graduación de Violet, quien terminó el ‘high school’.

Más sobre Jennifer Garner

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos
Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
2 mins

Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos

Univision Famosos
¿JLo y Jennifer Garner se pelearon por Ben Affleck? Así estaría ahora el vínculo entre las actrices
2 mins

¿JLo y Jennifer Garner se pelearon por Ben Affleck? Así estaría ahora el vínculo entre las actrices

Univision Famosos
JLo tendría “romance” con guapo actor 11 años menor que la “ama” en “venganza” contra Ben Affleck
2 mins

JLo tendría “romance” con guapo actor 11 años menor que la “ama” en “venganza” contra Ben Affleck

Univision Famosos
Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado
1:13

Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Univision Famosos
JLo se sentiría así por “sensual” abrazo de Ben Affleck a Jennifer Garner
2 mins

JLo se sentiría así por “sensual” abrazo de Ben Affleck a Jennifer Garner

Univision Famosos
Ben Affleck querría “otra oportunidad” con Jennifer Garner tras divorcio de JLo: ¿qué pensaría ella?
2 mins

Ben Affleck querría “otra oportunidad” con Jennifer Garner tras divorcio de JLo: ¿qué pensaría ella?

Univision Famosos
Ben Affleck comparte “sensual” abrazo con su ex tras quedar “oficialmente divorciado” de JLo
2 mins

Ben Affleck comparte “sensual” abrazo con su ex tras quedar “oficialmente divorciado” de JLo

Univision Famosos
Ben Affleck y Jennifer Garner levantan sospechas de reconciliación: él la abrazó de la cintura
1:07

Ben Affleck y Jennifer Garner levantan sospechas de reconciliación: él la abrazó de la cintura

Univision Famosos
Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?
2 mins

Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?

Univision Famosos

En una primera imagen, a ella se le ve aplaudiendo, aparentemente durante la ceremonia escolar con la que se celebró el fin de curso.

Jennifer Garner se mostró vulnerable debido a la graduación de su hija Violet.
Jennifer Garner se mostró vulnerable debido a la graduación de su hija Violet.
Imagen Jennifer Garner/Instagram


Una segunda postal capturó el instante en el que la también empresaria se ‘desplomó’ llorando, probablemente a causa de la emoción porque su retoñó concluyó una etapa.

En el tercer retrato que subió, Jennifer sale secándose los ojos con un papel, esto mientras se encuentra en el interior de un avión.

Jennifer Garner mostró cómo rompió en llanto por su hija Violet.
Jennifer Garner mostró cómo rompió en llanto por su hija Violet.
Imagen Jennifer Garner/Instagram


“¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer?”, le dice, visiblemente conmovida, a una persona, en un video capturado dentro de la aeronave.

La última diapositiva muestra a la celebridad utilizando unos lentes, con los números ‘20’ y ‘24’ que cubren su mirada, y con una expresión posiblemente triste.

Jennifer Garner emocionada por la graduación de su hija Violet.
Jennifer Garner emocionada por la graduación de su hija Violet.
Imagen Jennifer Garner/Instagram

Garner no reveló si Ben Affleck estuvo en el importante evento de Violet. Él actualmente está envuelto en rumores de que se divorciará de Jennifer López.

Hija de Ben Affleck y Jennifer Garner buscó universidades

Previamente, Jennifer Garner compartió que Violet ya estaba investigando sobre universidades para poder elegir alguna.

PUBLICIDAD

“Está en medio de todo eso. Es emocionante”, confesó al presentarse en ‘Live with Kelly & Mark’ en noviembre de 2023.

“Puedo ver el estrés, aunque este y la emoción van de la mano, pero ella lo está llevando como una campeona y está totalmente al mando”, añadió.

Relacionados:
Jennifer GarnerBen AffleckHijos de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD