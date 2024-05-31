Jennifer Lopez

JLo cancela gira en medio de rumores de divorcio de Ben Affleck: “Estoy completamente desconsolada”

La cantante se sinceró con su público acerca de su sentir porque ya no realizará el ‘tour’ ‘This Is Me… Live’. La noticia llega justo cuando se especula que ella atraviesa una crisis matrimonial con el actor.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Jennifer López anunció la cancelación de su gira ‘This Is Me… Live’ en medio de las especulaciones acerca de un posible divorcio de Ben Affleck.

La cantante, de 54 años, se ha mantenido hermética sobre los rumores que envuelven su matrimonio con el actor, de 51.

JLo se dice “desconsolada” por esta situación

Hace sólo unos momentos, la compañía Live Nation dio a conocer que la también actriz ya no realizará su ‘tour’, que estaba planeado iniciar en menos de un mes.

“Jennifer López se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, explicó la empresa en un comunicado.

La estrella de ‘Selena’ se sinceró de manera más íntima con sus admiradores mediante un texto difundido en su sitio web.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, escribió al inicio de su breve mensaje.

“Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, añadió, pero sin puntualizar directamente sus motivos.

Para concluir, ella aseveró: “Prometo que se los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima…”.

¿JLo se centrará en su relación con Ben Affleck?

Esta noticia llega a días de que In Touch informara que presuntamente Jennifer López y Ben Affleck están “a punto de divorciarse”.

Desde entonces, ha trascendido que la estrella de ‘Armageddon’ dejó la mansión que compartía con su esposa y vive en una casa alquilada.

Tras saberse que ella ya no hará las presentaciones, Page Six reportó, citando fuentes, que tomó la decisión “debido a un momento delicado en su vida personal”.

Los informantes insistieron en que esta elección no es por “la mala venta de entradas”, sino a razones íntimas y a su anhelo de estar con sus hijos, Emme y Max.

Según un ‘insider’ a Us Weekly, la pareja empezó a tener problemas hace meses: “Ella había comenzado a intensificar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira”.

“Él no está de acuerdo con el estilo de vida de ‘Jen’”, agregó, y supuestamente se sentiría “desgastado” por ser su cónyuge: “Ha hecho una revisión. La fase de luna de miel se acabó”.

En su reciente visita a la Ciudad de México, a la llamada ‘Diva del Bronx’ le cuestionó un periodista si lo que se dice es cierto, pero ella sólo le respondió: “Sabes que eres mejor que eso”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososPolémicas de famososCelebridades

