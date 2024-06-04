Cada quien con sus hijos: JLo y Ben Affleck aparecen así en medio de rumores sobre separación

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados con sus hijos, pero en esta ocasión por separado.

JLo estaba con Emme, mientras que el actor fue visto junto a su exesposa Jennifer Garner y su hijo Samuel.

Jennifer López y su y hija Emme de compras

El 2 de junio madre e hija fueron vistas en un mercado de pulgas que se caracteriza por sus artículos vintage en West Hollywood, California.

JLo y su hija Emme en el mercado de pulgas. Imagen The Grosby Group

En las imágenes JLo y su hija vestían ropa relajada; la cantante portaba jeans acampanados, chaqueta café a cuadros, lentes de aviador y un bolso, mientras que la adolescente de 16 años usó un short, playera holgada, gorra y tenis.

JLo y su hija Emme en West Hollywood. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck junto a su ex y su hijo

El actor y Jennifer Garner se han caracterizado por tener una relación cercana por el bienestar de sus tres hijos.

Es común verlos juntos y esta vez no fue la excepción. El 1 de junio fueron fotografiados en Santa Mónica, California, mientras acudían a un partido de básquetbol de su hijo menor Samuel, quien tiene 12 años.

Ben Affleck, Jennifer Garner y Samuel. Imagen The Grosby Group

Las imágenes muestran que los padres van detrás del pequeño y en un momento se detienen a platicar.

Samuel porta ropa deportiva y un balón, mientras que Ben carga una manta naranja. Por su parte, Jennifer usa ropa informal y lentes oscuros.

Ben Affleck acompañó a su hijo a un evento escolar, su ex Jennifer Garner estaba con ellos. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck encuentra soporte en su ex Jennifer Garner

A pesar de tener seis años de divorciados y nueve de separados, Ben y Jennifer han mantenido una cercanía por el bienestar de sus tres hijos, pero también de amistad.

Una persona allegada a Affleck contó a la revista US Weekly que Garner es quien está apoyando al actor durante la presunta crisis matrimonial que enfrenta con JLo.