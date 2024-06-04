Cada quien con sus hijos: JLo y Ben Affleck aparecen así en medio de rumores sobre separación
Las estrellas de Hollywood se dejaron ver en un momento familiar, pero cada quien con sus respectivos hijos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Jennifer López y Ben Affleck fueron captados con sus hijos, pero en esta ocasión por separado.
JLo estaba con Emme, mientras que el actor fue visto junto a su exesposa Jennifer Garner y su hijo Samuel.
Jennifer López y su y hija Emme de compras
El 2 de junio madre e hija fueron vistas en un mercado de pulgas que se caracteriza por sus artículos vintage en West Hollywood, California.
En las imágenes JLo y su hija vestían ropa relajada; la cantante portaba jeans acampanados, chaqueta café a cuadros, lentes de aviador y un bolso, mientras que la adolescente de 16 años usó un short, playera holgada, gorra y tenis.
Ben Affleck junto a su ex y su hijo
El actor y Jennifer Garner se han caracterizado por tener una relación cercana por el bienestar de sus tres hijos.
Es común verlos juntos y esta vez no fue la excepción. El 1 de junio fueron fotografiados en Santa Mónica, California, mientras acudían a un partido de básquetbol de su hijo menor Samuel, quien tiene 12 años.
Las imágenes muestran que los padres van detrás del pequeño y en un momento se detienen a platicar.
Samuel porta ropa deportiva y un balón, mientras que Ben carga una manta naranja. Por su parte, Jennifer usa ropa informal y lentes oscuros.
Ben Affleck encuentra soporte en su ex Jennifer Garner
A pesar de tener seis años de divorciados y nueve de separados, Ben y Jennifer han mantenido una cercanía por el bienestar de sus tres hijos, pero también de amistad.
Una persona allegada a Affleck contó a la revista US Weekly que Garner es quien está apoyando al actor durante la presunta crisis matrimonial que enfrenta con JLo.
"Jennifer Garner está animando a Ben a trabajar en su matrimoni o con ‘Jen’”, aseveró el confidente a la revista el 21 de mayo. “Ella apoya totalmente su relación y lo único que quiere es que él sea feliz", agregó.