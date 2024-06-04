Jennifer Lopez

Cada quien con sus hijos: JLo y Ben Affleck aparecen así en medio de rumores sobre separación

Las estrellas de Hollywood se dejaron ver en un momento familiar, pero cada quien con sus respectivos hijos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados con sus hijos, pero en esta ocasión por separado.

JLo estaba con Emme, mientras que el actor fue visto junto a su exesposa Jennifer Garner y su hijo Samuel.

PUBLICIDAD

Jennifer López y su y hija Emme de compras

El 2 de junio madre e hija fueron vistas en un mercado de pulgas que se caracteriza por sus artículos vintage en West Hollywood, California.

JLo y su hija Emme en el mercado de pulgas.
JLo y su hija Emme en el mercado de pulgas.
Imagen The Grosby Group

En las imágenes JLo y su hija vestían ropa relajada; la cantante portaba jeans acampanados, chaqueta café a cuadros, lentes de aviador y un bolso, mientras que la adolescente de 16 años usó un short, playera holgada, gorra y tenis.

JLo y su hija Emme en West Hollywood.
JLo y su hija Emme en West Hollywood.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos

Ben Affleck junto a su ex y su hijo

El actor y Jennifer Garner se han caracterizado por tener una relación cercana por el bienestar de sus tres hijos.

Es común verlos juntos y esta vez no fue la excepción. El 1 de junio fueron fotografiados en Santa Mónica, California, mientras acudían a un partido de básquetbol de su hijo menor Samuel, quien tiene 12 años.

Ben Affleck, Jennifer Garner y Samuel.
Ben Affleck, Jennifer Garner y Samuel.
Imagen The Grosby Group

Las imágenes muestran que los padres van detrás del pequeño y en un momento se detienen a platicar.

Samuel porta ropa deportiva y un balón, mientras que Ben carga una manta naranja. Por su parte, Jennifer usa ropa informal y lentes oscuros.

Ben Affleck acompañó a su hijo a un evento escolar, su ex Jennifer Garner estaba con ellos.
Ben Affleck acompañó a su hijo a un evento escolar, su ex Jennifer Garner estaba con ellos.
Imagen The Grosby Group

Ben Affleck encuentra soporte en su ex Jennifer Garner

A pesar de tener seis años de divorciados y nueve de separados, Ben y Jennifer han mantenido una cercanía por el bienestar de sus tres hijos, pero también de amistad.

Una persona allegada a Affleck contó a la revista US Weekly que Garner es quien está apoyando al actor durante la presunta crisis matrimonial que enfrenta con JLo.

"Jennifer Garner está animando a Ben a trabajar en su matrimoni o con ‘Jen’”, aseveró el confidente a la revista el 21 de mayo. “Ella apoya totalmente su relación y lo único que quiere es que él sea feliz", agregó.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckJennifer GarnerHijos de famososEmme MuñizCelebridadesFamososJennifer López

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD