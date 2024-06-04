Jennifer Lopez

¿Beso forzado? JLo y Ben Affleck protagonizan polémico momento en medio de supuesta crisis

En medio de especulaciones de separación, la pareja asistió a un evento deportivo donde no se mostraron afectivos como en otras ocasiones.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados juntos el domingo 2 de junio en un evento deportivo de Samuel, el hijo que el actor tuvo con Jennifer Garner. Sin embargo, la pareja aparentemente no se vio tan afectiva como en otras ocasiones.

En las imágenes se ve cómo la actriz se acerca a su esposo y le da un beso en la mejilla, mientras él le corresponde, pero con un gesto poco cariñoso.

JLo y Ben Affleck protagonizan polémico beso.
JLo y Ben Affleck protagonizan polémico beso.
Imagen The Grosby Group
JLo y Ben Affleck.
JLo y Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group


Más tarde, JLo y Ben se mostraron más relajados y sonrientes. Incluso, se aprecia que tienen una plática amena.

JLo y Ben Affleck se dejaron ver un poco más relajados.
JLo y Ben Affleck se dejaron ver un poco más relajados.
Imagen The Grosby Group

La pareja fue captada horas después de que Jennifer López fue captada con su hija Emme en un mercado de pulgas en West Hollywood.

JLo y su hija Emme en el mercado de pulgas.
JLo y su hija Emme en el mercado de pulgas.
Imagen The Grosby Group

La reunión de Jennifer y Ben es una "buena señal"

Una persona cercana a la pareja dijo a la revista People que la reunión de los actores en el evento deportivo de Samuel es una buena señal para su relación.

"Es una buena señal que estuvieron juntos en el juego", dijo el informante.

López y Affleck han dejado claro que sus respctivos hijos son lo más importante, por lo cual la cantante también mostró su apoyo a Violet, la primogénita de su esposo al acudir a su graduación el 30 de mayo. Aunque en ese momento ambos lucían tensos.

Ben Affleck y Jennifer López asisten a la graduación de Violet en Los Ángeles.
Ben Affleck y Jennifer López asisten a la graduación de Violet en Los Ángeles.
Imagen The Grosby Group
