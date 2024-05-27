Ben Affleck disfruta tiempo con sus hijos Violet, Fin y Samuel: JLo queda fuera de la reunión

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Ben Affleck disfrutó de tiempo de calidad al aire libre con sus hijos Violet, Fin y Samuel. Esta vez su aún esposa, Jennifer López, no fue parte de ello.

El momento familiar público se da justo cuando la pareja es el centro de rumores sobre que atraviesan problemas en su matrimonio, por lo que él ahora estaría viviendo solo.

Ben Affleck feliz junto a Violet, Fin y Samuel

El protagonista de ‘Armageddon’ y los adolescentes, a quienes comparte con su ex Jennifer Garner, fueron captados a las afueras de un restaurante en Santa Mónica, California, el domingo 26 de mayo.

Ben Affleck con sus hijos Violet, Fin y Samuel. Imagen /x17/The Grosby Group



Los cuatro se sentaron en unas mesas, ubicadas al exterior del establecimiento, para consumir sus alimentos y platicar.

En un momento, el actor y sus retoños se pusieron a jugar cartas y parecían muy divertidos.

Ben Affleck y sus hijos jugaron cartas como parte de su convivencia. Imagen /x17/The Grosby Group



Ben Affleck optó para esta salida por un ‘look’ casual, como se caracteriza, de jeans y camiseta grises, así como calzado deportivo.

Violet, de 18 años, lució una falda negra con un suéter estampado de mariposas en la parte delantera y una t-shirt blanca que combinó con sus tenis.

Los hijos de Ben Affleck lucieron felices estando con él. Imagen /x17/The Grosby Group



Por su parte, Fin (antes conocida como Seraphina), de 15 años, portó una sudadera azul marino con bermudas verdes militar.

Samuel, de 12 años, fue el más relajado de todos pues aparentemente llevaba puesta su pijama, en tonos oscuros y a cuadros.

Ben Affleck salió con sus hijos, pero sin Jennifer López. Imagen /x17/The Grosby Group



Se desconoce el motivo por el que Jennifer López no estaba con ellos. Recientemente, ella regresó a la ciudad tras la gira promocional de su película ‘Atlas’.

En la conferencia de prensa que brindó en México, el 22 de mayo, a la intérprete de ‘On the floor’ le cuestionaron si son ciertas las especulaciones de que se separará del galán de Hollywood.

“Sabes que eres mejor que eso”, le respondió al periodista que le realizó la pregunta, pero no confirmó ni desmintió los reportes.

¿Cuándo fue la última vez que JLo y Ben Affleck aparecieron juntos?

Antes de que ella viajara a México, Jennifer López y Ben Affleck se dejaron ver juntos el 19 de mayo, cuando acudieron a un evento de cine en Los Ángeles.

La estrella de ‘Selena’ estuvo acompañada de sus mellizos Emme y Max, y el también productor asistió con Violet, Fin y Samuel. Incluso Jennifer Garner se unió a ellos.