Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume
Emme, la adolescente de 17 años, otra vez eligió lucir un elegante traje para un evento público. La actriz no dudó en hacer alarde de su salida juntas, esto a días de que su ex, Ben Affleck, hablara de su ahora confirmado divorcio.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Emme, la única hija de Jennifer López, volvió a causar furor al aparecer con otro atuendo al estilo ‘tomboy’, el cual la ha caracterizado desde hace años.
La tarde de este 3 de abril, la adolescente asistió con su famosa madre al estreno de la obra ‘Good Night, And Good Luck’, estelarizada por George Clooney, en el Winter Garden Theatre, en Nueva York.
Para la importante ocasión, ella eligió usar un traje completamente negro con una camisa blanca y corbata a cuadros.
Complementando su ‘look’, y como suele hacerlo su papá, Marc Anthony, portó varias cadenas de diferentes largos y dijes.
La sorpresa fue que, presumiblemente por primera vez de forma evidente, ella se dejó ver en un evento público utilizando maquillaje, uno discreto que resaltó sus ojos y labios.
Por su parte, la intérprete de ‘On the floor’ lució una pieza con escote profundo, así como una capa blanca de cola larga, la cual se quitó minutos después de llegar al recinto.
Esta salida de la estrella pop se produce a días de que su exmarido, Ben Affleck, rompiera el silencio acerca de su ahora confirmado divorcio.
En entrevista para la revista GQ, el actor aseguró que no hay “ningún escándalo, telenovela, nada de intriga” en lo que ocurrió entre ellos.
Debido a dicha situación, Daily Mail calificó el espectacular ‘outfit’ de la también empresaria como “el vestido de la venganza”.
JLo presume a su hija
Aunque casi no solía hacerlo en el pasado, recientemente Jennifer López asombró al presumir nuevamente a Emme con fotografías en su cuenta de Instagram.
Ayer, la protagonista de ‘Selena’ subió a su ‘feed’ un par de instantáneas en las que se le puede ver a las afueras del teatro abrazando felizmente a su retoño, que sonríe efusivamente.
Aparentemente, al compartir una historia de la escritora Elaine Goldsmith-Thomas, ella estuvo de acuerdo en que pasó una velada de “mucha diversión” al lado de la jovencita de 17 años, melliza de ‘Max’.
Emme, hija de JLo, afianza su imagen
El pasado 23 de marzo, Emme acudió, con Jennifer López, a la premier de la puesta en escena ‘Othello’, en el Ethel Barrymore Theatre, de Manhattan.
Ese día optó por un conjunto elegante en color gris con rayas, así como calzado completamente cerrado.
Con sus últimas elecciones de vestimenta, la primogénita de la llamada ‘Diva del Bronx’ estaría demostrando que se siente cómoda llevando prendas que era catalogadas como ‘masculinas’.