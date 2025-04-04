Emme Muñiz

Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume

Emme, la adolescente de 17 años, otra vez eligió lucir un elegante traje para un evento público. La actriz no dudó en hacer alarde de su salida juntas, esto a días de que su ex, Ben Affleck, hablara de su ahora confirmado divorcio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video JLo y su hija causan sensación en alfombra roja: Emme impactó con su maquillaje

Emme, la única hija de Jennifer López, volvió a causar furor al aparecer con otro atuendo al estilo ‘tomboy’, el cual la ha caracterizado desde hace años.

La tarde de este 3 de abril, la adolescente asistió con su famosa madre al estreno de la obra ‘Good Night, And Good Luck’, estelarizada por George Clooney, en el Winter Garden Theatre, en Nueva York.

PUBLICIDAD

Para la importante ocasión, ella eligió usar un traje completamente negro con una camisa blanca y corbata a cuadros.

Hija de JLo, Emme, vuelve a aparecer con un elegante traje.
Hija de JLo, Emme, vuelve a aparecer con un elegante traje.
Imagen The Grosby Group


Complementando su ‘look’, y como suele hacerlo su papá, Marc Anthony, portó varias cadenas de diferentes largos y dijes.

La sorpresa fue que, presumiblemente por primera vez de forma evidente, ella se dejó ver en un evento público utilizando maquillaje, uno discreto que resaltó sus ojos y labios.

Emme, hija de JLo, se dejó ver maquillada.
Emme, hija de JLo, se dejó ver maquillada.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Emme Muñiz

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver
1:26

JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver

Univision Famosos
JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”
2 mins

JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”

Univision Famosos
¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!
1:02

¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Univision Famosos
Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'
2 mins

Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'

Univision Famosos
Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?
2 mins

Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?

Univision Famosos


Por su parte, la intérprete de ‘On the floor’ lució una pieza con escote profundo, así como una capa blanca de cola larga, la cual se quitó minutos después de llegar al recinto.

Esta salida de la estrella pop se produce a días de que su exmarido, Ben Affleck, rompiera el silencio acerca de su ahora confirmado divorcio.

Jennifer López se luce en estreno de obra teatral.
Jennifer López se luce en estreno de obra teatral.
Imagen Getty Images


En entrevista para la revista GQ, el actor aseguró que no hay “ningún escándalo, telenovela, nada de intriga” en lo que ocurrió entre ellos.

Debido a dicha situación, Daily Mail calificó el espectacular ‘outfit’ de la también empresaria como “el vestido de la venganza”.

Jennifer López habría usado el "vestido de la venganza" tras declaraciones de su ex, Ben Affleck.
Jennifer López habría usado el "vestido de la venganza" tras declaraciones de su ex, Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group

JLo presume a su hija

Aunque casi no solía hacerlo en el pasado, recientemente Jennifer López asombró al presumir nuevamente a Emme con fotografías en su cuenta de Instagram.

Ayer, la protagonista de ‘Selena’ subió a su ‘feed’ un par de instantáneas en las que se le puede ver a las afueras del teatro abrazando felizmente a su retoño, que sonríe efusivamente.

Aparentemente, al compartir una historia de la escritora Elaine Goldsmith-Thomas, ella estuvo de acuerdo en que pasó una velada de “mucha diversión” al lado de la jovencita de 17 años, melliza de ‘Max’.

Jennifer López presumió así a su hija Emme.
Jennifer López presumió así a su hija Emme.
Imagen JLo/Instagram

Emme, hija de JLo, afianza su imagen

El pasado 23 de marzo, Emme acudió, con Jennifer López, a la premier de la puesta en escena ‘Othello’, en el Ethel Barrymore Theatre, de Manhattan.

PUBLICIDAD

Ese día optó por un conjunto elegante en color gris con rayas, así como calzado completamente cerrado.

Con sus últimas elecciones de vestimenta, la primogénita de la llamada ‘Diva del Bronx’ estaría demostrando que se siente cómoda llevando prendas que era catalogadas como ‘masculinas’.

Emme, hija de JLo, también usó un traje días atrás.
Emme, hija de JLo, también usó un traje días atrás.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Emme MuñizJennifer LópezMarc AnthonyHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD