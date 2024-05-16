Jennifer Lopez

Jennifer López y Ben Affleck ya no vivirían juntos: los rumores de divorcio crecen

El actor de ‘Batman v Superman’ fue fotografiado saliendo de una casa cercana a la de su exesposa, Jennifer Garnier. Reportes indican que estarían “a punto de divorciarse”.

Por:
Elizabeth González.
Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Jennifer López y Ben Affleck ya no vivirían juntos. En medio de rumores de separación, el actor de Hollywood fue fotografiado saliendo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles. Horas antes, JLo había sido captada sonriente cuando llegaba a su estudio de baile, en California.

Page Six sugiere que Ben Affleck podría haber dejado la casa que compartía con Jennifer López en Beverly Hills desde hace una semana. Sin embargo, tanto él como la cantante seguirían usando sus anillos de casados.

Prueba de ello serían las imágenes difundidas por Page Six este jueves 16 de mayo, donde el intérprete de 51 años aparece usando su anillo de bodas al mismo tiempo que cuelga su mano izquierda por la ventana de su auto deportivo.

Ante los rumores de separación, el mismo sitio web informó que se comunicó con el representante de Ben Affleck, pero no recibieron respuesta.

JLo y Ben Affleck estarían separados: así comenzaron los rumores

Los rumores sobre una separación entre los famosos comenzaron el pasado 7 de mayo durante la Met Gala 2024, ya que la intérprete de ‘On the floor’ se presentó sin la compañía de su esposo.

People reporta que l a última vez que fueron fotografiados juntos fue el 30 de marzo mientras caminaban tomados de la mano en Nueva York. Desde entonces, han pasado 47 días sin ser vistos juntos públicamente.

In Touch reportó este 15 de mayo que Jennifer López y Ben Affleck estarían “a punto de divorciarse” y que esta vez el actor de ‘Hypnotic’ “no tiene la culpa”.

