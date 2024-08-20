Jennifer López solicita el divorcio a Ben Affleck tras dos años de matrimonio, reportan

Video JLo solicita divorcio a Ben Affleck en especial fecha: esta sería la razón, según reportes

Jennifer López habría solicitado su divorcio de Ben Affleck este martes 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte de TMZ, la Diva del Bronx presentó su solicitud de divorcio sin la presencia de sus abogados en una fecha muy especial. Exactamente hace dos años, los famosos celebraron su segunda boda en la casa del actor en Hampton Island, en Georgia.

El mismo medio, que asegura tuvo acceso a los documentos legales, señala que JLo no especificó en su demanda de divorcio si existe un acuerdo prenupcial, y fuentes cercanas al mismo sitio revelaron aque no existe ningún acuerdo entre ellos, lo que significaría que cualquier ganancia o beneficio que hayan obtenido durante sus casi 2 años de matrimonio es propiedad común.

Además, se reveló que la cantante, de 55 años, habría renunciado a la manutención conyugal y, como único alegato, habría pedido al juez que también se la negara al actor. De acuerdo con Page Six, Jennifer López habría revelado que la fecha de separación sería el 26 de abril de 2024.

Los famosos habrían tomado la decisión de separarse luego de asistir a terapia de pareja para salvar su matrimonio, según reportes de In Touch.

"Ben cree en la terapia hasta cierto punto. Está dispuesto a participar con la mente abierta, a pesar de que odia todo el proceso humillante", dijo una fuente a la publicación el pasado 15 de mayo.

Así comenzaron los rumores de separación

Los rumores de su separación comenzaron el 7 de mayo durante la Met Gala. JLo se presentó al evento de moda sin la compañía del actor de ‘Batman v Superman’. Según dijo el representante del intérprete a Fox News, su ausencia se debió a que se encontraba filmando su nueva película.

El 15 de mayo, una fuente declaró a In Touch que Jennifer López y Ben Affleck estarían “a punto de divorciarse”. Incluso, se reportó que el intérprete de 52 años ya había dejado la casa que compartía con la Diva del Bronx en Beverly Hills.

Page Six difundió, un día después, fotografías de Ben Affleck saliendo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles. El sitio reportó que el actor había pasado la noche en aquel sitio, el cual se ubicaría muy cerca de la casa de su exesposa, Jennifer Garnier.

People reporta que la última vez que fueron fotografiados juntos fue el 30 de marzo mientras caminaban tomados de la mano en Nueva York.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio del 2022 en una pequeña ceremonia en Las Vegas, un mes más tarde celebraron una segunda boda en Georgia.