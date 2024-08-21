Jennifer Lopez

JLo pide divorcio a Ben Affleck, ¿qué pasará con sus bienes y la custodia de sus hijos?

La Diva del Bronx reveló en su demanda que la fecha de su separación con el actor de Hollywood fue el 26 de abril de 2024.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video JLo solicita divorcio a Ben Affleck en especial fecha: esta sería la razón, según reportes

Este martes 20 de agosto, Jennifer López habría solicitado su divorcio de Ben Affleck en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, alegando que la fecha de separación sería el 26 de abril de 2024.

¿Cómo repartirán sus bienes tras divorcio?

De acuerdo con los documentos a los que TMZ tuvo acceso, Jennifer López no especificó en su demanda de divorcio si existe un acuerdo prenupcial con Ben Affleck. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron al mismo medio que no existe ningún acuerdo entre ellos.

Esto significaría que cualquier ingreso o beneficio que tanto la Diva del Bronx como el intérprete de ‘Batman’ hubieran obtenido durante sus casi dos años de matrimonio es propiedad común, lo que podría desencadenar una fuerte disputa económica entre ellos.

En medio de esta controversia, TMZ asegura que JLo habría renunciado a la manutención conyugal y como único alegato, habría pedido al juez que también se la negara a Ben Affleck.

¿Qué pasará con sus hijos?

Debido a que Jennifer López y Ben Affleck no tienen hijos en común, estarían exentos de una disputa por su custodia.

Sin embargo, Daily Mail reportó el pasado 11 de agosto que, a pesar de la separación de los famosos, la cantante seguiría ejerciendo su rol de madrastra con ‘Sam’, con quien tiene una muy buena relación y con quien ha sido vista en varias ocasiones. Esto mismo sucedería con Violet y Fin, según dio a conocer People el 13 de agosto.

Los ‘Bennifer’ habrían tenido listos sus papeles de divorcio desde el pasado 24 de julio, según Daily Mail.

Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo
Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckDivorcioEscándalos de famososFamosos

