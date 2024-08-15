Jennifer Lopez

JLo hace inesperada publicación en el cumpleaños de Ben Affleck

Este 15 de agosto Ben Affleck celebra 52 años y Jennifer López publicó tres fotografías en Instagram de un especial momento, ¿junto a él?

Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

Ben Affleck cumplió 52 años este 15 de agosto y Jennifer López hizo una publicación inesperada en su perfil de Instagram, en esta especial fecha.

El actor no felicitó, al menos de manera pública, a la cantante en su cumpleaños el 24 de julio y, al parecer, la intérprete de 'Jenny From The Block' tiene la misma actitud de su esposo.

JLo compartió tres fotografías en su cuenta que replicó en sus historias en las que aparece sola y luce un atuendo Dior lleno de brillo.

Estas imágenes fueron tomadas el 24 de julio, el día de su cumpleaños y fue el atuendo que utilizó para su fiesta en el restaurante Nick & Toni's en los Hamptons, a la cual no asistió Ben Affleck.

Jennifer López publica fotos de su fiesta el día del cumpleaños de Ben Affleck.
Imagen Jennifer López/Instagram

El nuevo look de ben Affleck no le gustaría a JLo

El actor celebró su cumpleaños con nuevo look, pues el 3 de agosto se dejó ver con un corte 'mohawk', el cual consiste en que el pelo sea rapado en las orillas.

Días después, el diario Mirror reportó que presuntamente Jennifer López "no está contenta" con la nueva imagen de su esposo y lo ve "como un signo de una crisis de la mediana edad".

Según el medio, una fuente afirmó que López estaría preocupada "porque su esposo ha estado desconectado recientemente, descuidando eventos y objetivos importantes en sus vidas".

Otro informante dijo a Closer Magazine que "ella dice que esto demuestra claramente que Ben no está en el estado mental adecuado y que no lo ha estado durante algún tiempo".

Jennifer López y Ben Affleck continúan sin aclarar el estatus de su relación, por lo cual están inmersos en una ola de rumores y especulaciones sobre un "divorcio inminente".

A JLo le "desagrada" el corte de pelo de Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group
