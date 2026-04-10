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Jennifer López y Ben Affleck: dicen que él le dio millonario regalito a su ex a dos años de su separación

El actor de Hollywood habría cedido a la cantante millones de dólares luego de poner a la venta la lujosa mansión que compraron durante su matrimonio.

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Por:Elizabeth González
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Video JLo sube al escenario a fan que se llama igual que su ex Ben Affleck y su reacción es épica: video

Jennifer Jópez y Ben Affleck modificaron su acuerdo de reparto de bienes tras hacer oficial su divorcio, según reportes de TMZ. El actor de Hollywood habría tomado la decisión de cederle millones de dólares a la cantante.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso TMZ, Ben Affleck cedió “la totalidad de su participación” en la enorme mansión de 60 millones de dólares que adquirieron en 2023.

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De acuerdo con el medio, en el escrito se mostraría una “transferencia de propiedad entre cónyuges” y, aunque no se especifica la naturaleza exacta de la transferencia, “fuentes con conocimiento directo” señalan que Ben Affleck le dio “toda su participación en la propiedad” a JLo.

La lujosa mansión de 60 millones de dólares que no han podido vender

El 31 de mayo de 2023, TMZ dio a conocer que Jennifer López y Ben Affleck compraron una enorme mansión por la que habrían pagado 60.8 millones de dólares en efectivo.

La residencia cuenta con 46,000 pies cuadrados, 12 habitaciones y 24 baños. Según Daily Mail, tendría un garaje para 12 autos, un ático de 5 mil pies cuadrados, una casa para el cuidador y una caseta de vigilancia con dos dormitorios.

JLo solicitó el divorcio de Ben Affleck el 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Sin embargo, un mes antes, ambos ya habrían estado intentando vender su casa, es decir, desde julio de 2024.

Inicialmente pidieron 68 millones de dólares, pero en septiembre de 2025 rebajaron el precio a 52 millones. A la fecha, la propiedad sigue en venta, pero la intérprete de ‘On The Floor’ ha estado viviendo en la mansión.

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