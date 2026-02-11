Bad Bunny ¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Fueron millones, pero otro cantante le ganó Bad Bunny se convirtió en el rey de las redes sociales tras su presentación del medio tiempo en el Super Bowl 2026. Sin embargo, no fue el show más visto en televisión. Te contamos quién le ganó y si tuvo más audiencia que Shakira y JLo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Bad Bunny a prisión tras show del Super Bowl? Piden “encerrarlo” e investigarlo por esta razón

Bad Bunny hizo historia al presentarse en el medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Sin embargo, no fue el show más visto en televisión.

Bad Bunny no logró desbancar el medio tiempo de 2025

PUBLICIDAD

Aunque la presentación del 'Conejo Malo' promedió 128.2 millones de espectadores, no logró quitarle el trono a Kendrick Lamar, quien en 2025 amenizó el Super Bowl, reportó CNN en Español.

El año pasado el rapero impuso un récord de 133.5 millones de televidentes, lo que deja al cantante puertorriqueño en segundo lugar con una diferencia de 5.3 millones de televidentes menos.

Sin embargo, sí fue el Super Bowl más visto a través de una cadena para hispanos en Estados Unidos, pues según información de la NFL retomada por CNN en Español, Telemundo alcanzó 4.8 millones de telespectadores.

Kendrick Lamar, Super Bowl LIX.

Bad Bunny fue el rey en redes sociales

Aunque el cantante boricua no logró convertirse en el número uno en televisión, sí lo fue en redes sociales, "donde estableció un récord de 4,000 millones de visitas después de las primeras 24 horas del show. Esta estadística, que se disparó un 137 % interanual, incluye a los fans, plataformas propias, 'influencers' y socios de la transmisión oficial del evento", detalla CNN en Español.

La NFL informó que los tres videos más vistos en la historia de sus cuentas en redes son fragmentos de la presentación de Bad Bunny.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor" es la publicación de Instagram más vista, la cual generó 179 millones visualizaciones y el 54% del tráfico se generó fuera de Estados Unidos, detalla CNN.

Hasta la mañana del 11 de febrero de 2026, el video de la presentación del 'Conejo Malo' publicado en el canal oficial de la NFL en YouTube tiene 67.8 millones de reproducciones.

Bad Bunny, artistas principal en el show del medio tiempo del Super Bowl LX en Levi's Stadium. Imagen Getty Images

Bad Bunny superó por mucho a Jennifer López y Shakira

En 2020, las cantantes fueron las encargadas de amenizar el medio tiempo y en ese Super Bowl fueron vistas por 103 millones de espectadores, según reportó la cadena Fox ese año, con lo cual quedan muy por debajo de los 128.2 millones de Bad Bunny.

PUBLICIDAD

Sin embargo, donde sí se coronaron fue en YouTube, pues solo tres días después de su presentación, el video registraba 85 millones de reproducciones en ese entonces, cifra con la que desbancaron en su momento a Beyoncé y Lady Gaga.

A seis años de su presentación, Shakira y Jennifer López se encuentran en el segundo lugar con 336.8 millones de visualizaciones en YouTube, pues ahora el medio tiempo del Super Bowl 2022 en el que se presentaron Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent es el número uno registrando 384 millones de reproducciones.

Miami y el Super Bowl bailaron con sabor latino, encabezado por JLo, Shakira, J-Balvin y Bad Bunny, en un show de medio tiempo que puso a toda la afición de pie. Imagen Maddie Meyer/Getty Images

Los shows de medio tiempo más vistos del Super Bowl

Antes de darse a conocer el alcance que tuvo la presentación de Bad Bunny, Billboard y Roc Nation, tenían registrados estos shows como los más vistos en las últimas dos décadas:

1. Kendrick Lamar (2025) — 133.5 millones

2. Usher (2024) — 123.4 millones

3. Rihanna (2023) — 121 millones

4. Katy Perry (2015) — 121 millones

5. Lady Gaga (2017) — 117.5 millones

6. Coldplay (2016) — 115.5 millones

7. Bruno Mars (2014) — 115.3 millones

8. Madonna (2012) — 114 millones

9. Beyoncé (2013) — 110.8 millones