Shakira

JLo y Shakira le envían sus mejores deseos a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: "¡La vas a romper!"

Jennifer López y Shakira presentaron un espectacular show del medio tiempo en el Super Bowl 2020, donde invitaron a Bad Bunny y J Balvin. Ahora, ambas estrellas del pop le enviaron sus mejores deseos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl


Bad Bunny pisó por primera vez el escenario del Super Bowl en 2020, cuando Jennifer López y Shakira lo invitaron a participar en el show del medio tiempo. Ahora, las ambas estrellas del pop le enviaron mensajes de buena suerte para su participación este 8 de febrero.

JLo le manda emotivo mensaje a Bad Bunny

PUBLICIDAD

Jennifer López externó su orgullo de ser puertorriqueña y le deseó la mejor de las suertes a Benito Martínez, el nombre real del ‘Conejo Malo’.

Más sobre Shakira

Milan, el hijo de Shakira y Piqué, cumplió 13 años: celebró con una fiesta temática
1 mins

Milan, el hijo de Shakira y Piqué, cumplió 13 años: celebró con una fiesta temática

Univision Famosos
Shakira vuelve a enamorase este 2026 y sería de otro futbolista: esto predice Mhoni Vidente
1 mins

Shakira vuelve a enamorase este 2026 y sería de otro futbolista: esto predice Mhoni Vidente

Univision Famosos
Piqué y Shakira: él habría pasado “incómodo momento” debido a su ex, esto ocurrió
2 mins

Piqué y Shakira: él habría pasado “incómodo momento” debido a su ex, esto ocurrió

Univision Famosos
Shakira hace importante anuncio que ¿no gustaría nada a Piqué y Clara Chía? Esto dijo
2 mins

Shakira hace importante anuncio que ¿no gustaría nada a Piqué y Clara Chía? Esto dijo

Univision Famosos
Fan besa a Shakira en pleno concierto y causa indignación: video del momento
0:33

Fan besa a Shakira en pleno concierto y causa indignación: video del momento

Univision Famosos
¿Shakira mantiene romance con su ex Antonio de la Rúa? La cantante habría dado pista en pleno concierto
0:56

¿Shakira mantiene romance con su ex Antonio de la Rúa? La cantante habría dado pista en pleno concierto

Univision Famosos
Shakira habría regresado con Antonio de la Rúa “hace rato”: estaría pagando “la casa” familiar
2 mins

Shakira habría regresado con Antonio de la Rúa “hace rato”: estaría pagando “la casa” familiar

Univision Famosos
Hijos de Shakira cantan junto a ella en vivo por primera vez, ¿a Piqué le molesta?
2 mins

Hijos de Shakira cantan junto a ella en vivo por primera vez, ¿a Piqué le molesta?

Univision Famosos
Hijos de Shakira sorprenden cantando en concierto de ella: el video de su emotiva presentación
1:00

Hijos de Shakira sorprenden cantando en concierto de ella: el video de su emotiva presentación

Univision Famosos
¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación
1 mins

¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación

Univision Famosos

“Bad Bunny… mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!”, escribió en la publicación que acompañó con una serie de imágenes y videos de su presentación.

JLo le envía mensaje a Bad Bunny.
JLo le envía mensaje a Bad Bunny.
Imagen Jennifer López/Instagram

Shakira y sus mejores vibras para Bad Bunny

Shakira también recordó el espectacular show del medio tiempo que presentaron en 2020, donde además de la presencia de Bad Bunny, J Balvin también estivo presente.

Con un breve mensaje, la colombiana también le envió sus mejores deseos.

“Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”.

Shakira le envía sus mejores deseos a Bad Bunny.
Shakira le envía sus mejores deseos a Bad Bunny.
Imagen Shakira/Instagram

Bad Bunny hará historia al ser el primer latino en ser la estrella principal del medio tiempo de manera solitaria.

Relacionados:
ShakiraJennifer LopezBad BunnySuper Bowl 2026Bad Bunny en el Super BowlCelebridadesFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX