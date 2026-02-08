Shakira JLo y Shakira le envían sus mejores deseos a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: "¡La vas a romper!" Jennifer López y Shakira presentaron un espectacular show del medio tiempo en el Super Bowl 2020, donde invitaron a Bad Bunny y J Balvin. Ahora, ambas estrellas del pop le enviaron sus mejores deseos.



Video JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl



Bad Bunny pisó por primera vez el escenario del Super Bowl en 2020, cuando Jennifer López y Shakira lo invitaron a participar en el show del medio tiempo. Ahora, las ambas estrellas del pop le enviaron mensajes de buena suerte para su participación este 8 de febrero.

JLo le manda emotivo mensaje a Bad Bunny

Jennifer López externó su orgullo de ser puertorriqueña y le deseó la mejor de las suertes a Benito Martínez, el nombre real del ‘Conejo Malo’.

“Bad Bunny… mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!”, escribió en la publicación que acompañó con una serie de imágenes y videos de su presentación.

JLo le envía mensaje a Bad Bunny. Imagen Jennifer López/Instagram

Shakira y sus mejores vibras para Bad Bunny

Shakira también recordó el espectacular show del medio tiempo que presentaron en 2020, donde además de la presencia de Bad Bunny, J Balvin también estivo presente.

Con un breve mensaje, la colombiana también le envió sus mejores deseos.

“Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”.

Shakira le envía sus mejores deseos a Bad Bunny. Imagen Shakira/Instagram