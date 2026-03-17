Jennifer Lopez Jennifer López estaría detrás de Bad Bunny: aseguran que “siente una conexión especial” por él La cantante no solo estaría buscando acercarse al puertorriqueño de manera profesional sino también de manera personal, ¿romance en puerta?



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Bad Bunny sería la próxima conquista de Jennifer López. Según reportes de Radar Online, la cantante estaría detrás del puertorriqueño con el supuesto propósito de impulsar su carrera.

“Está muy estresada por su popularidad en este momento y está convencida de que acurrucarse con Bad Bunny podría darle el impulso que necesita”, habría dicho una fuente al medio.

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Supuestamente, Jennifer López no solo estaría buscando acerarse al intérprete de ‘Mónaco’ con un objetivo profesional sino también con intenciones de que se hable de un supuesto romance entre ellos.

“Ella planea invitarlo a él y a su séquito a una fiesta en su casa para que la prensa hable de la pareja”, dijo la misma fuente.

“Es un gran admirador suyo, así que sin duda dirá que sí a todo lo que ella quiera. Al principio será para ayudarla con su carrera. Pero probablemente sea mucho más. Es un auténtico conquistador”, agregó.

“¡Un cambio de Ben a Bunny le daría un verdadero impulso a su reputación!”, comentó.

JLo ya habría buscado a Bad Bunny

El supuesto interés de Jennifer López hacia Bad Bunny habría comenzado poco antes de la aparición del intérprete en el Super Bowl, en febrero pasado. Esta supuesta situación habría llevado a la actriz a dedicarle un mensaje público al cantante.

“¡Te envío todo mi cariño, energía positiva y el abrazo más grande del mundo! Todos te apoyamos esta noche. Sé que lo vas a lograr", escribió en Instagram.

Por último, la misma fuente señala que la “conexión especial” que JLo sentiría por Benito Antonio Martínez Ocasio se debería a su “herencia puertorriqueña compartida”.