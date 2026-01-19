Jennifer Lopez

Muere el diseñador Valentino Garavani: vistió a celebridades como Jennifer Lopez y Elizabeth Taylor

Valentino Garavani murió a los 93 años. El famoso diseñador estuvo a cargo de los vestidos de novia de varias celebridades como Jennifer Lopez y Elizabeth Taylor.

Video JLo responde a quienes critican que se tome fotos con poca ropa y que "no se vista acorde a su edad"

Valentino Garavani, uno de los diseñadores más famosos y elegantes del siglo XX, murió a los 93 años en Roma este 19 de enero.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus redes sociales por su equipo de trabajo. En la publicación se dio a conocer que el afamado diseñador italiano, conocido como 'El Último Emperador', había pasado sus últimos momentos con vida rodeado de su familia.

“Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, señalaron.

En la publicación no se reveló la causa de su fallecimiento. Sin embargo, se informó que el cuerpo del diseñador Valentino Garavani sería velado durante el miércoles 21 y jueves 22 de enero, mientras que su funeral se realizaría el viernes 23 de enero a las 11 de la mañana en Roma.

Valentino Garavani era conocido como 'El Último Emperador'.
¿Quién fue el diseñador Valentino Garavani?

Valentino Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía, Italia.

Universalmente conocido por su primer nombre, Valentino fue adorado por generaciones de realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la Reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse de lo mejor.

Sus diseños infalibles hicieron de Valentino el rey de la alfombra roja, el hombre al que recurrían las celebridades para sus necesidades en ceremonias de premios como los Oscar. Sus suntuosos vestidos adornaron innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz.

Cate Blanchett también vistió de Valentino, un modelo de un solo tirante en seda amarillo mantequilla, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004. Sin embargo, el afamado diseñador también fue elemento clave para Jennifer López, Anne Hathaway y Elizabeth Taylor, a quienes diseñó sus vestidos de novia.

El legado de Valentino Garavani, apodado desde hace décadas 'El Emperador de la Moda', también está marcado por el uso del famoso “rojo Valentino”, color que se volvió un sello fundamental para su marca y para el mundo de la moda.

