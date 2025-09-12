JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Video JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Jennifer López aún estaría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck cuando aún eran marido y mujer, y tendría una poderosa razón para ello.

Este 11 de septiembre, la cantante publicó en Instagram un par de fotografías en las que aparece al interior de una habitación.

De acuerdo con Daily Mail, el espacio supuestamente pertenece a la residencia que ella compartió con el actor por menos de 12 meses, tras adquirirla por 60 millones de dólares en junio de 2023.

JLo publicó fotografías y supuestamente se encuentra al interior de la mansión que compró con Ben Affleck. Imagen Jennifer López/Instagram

El motivo de JLo para no dejar la mansión que compró con Ben Affleck

Aunque, luego de su separación, Jennifer López y Ben Affleck pusieron la enorme propiedad a la venta, ella presuntamente todavía la habita.

Según una fuente, la intérprete de ‘On the floor’ tiene un lógico motivo para hacerlo pese a que ya no es el ‘nidito de amor’ que había pensado para ella y el cineasta.

“Jennifer se queda ahí porque sigue siendo suya, así que, ¿por qué no?”, aseveró tajante el informante no identificado.

“Además, su nueva casa en Hidden Hills está en obras, por lo que aún no sería cómodo mudarse”, agregó al respecto.

La expareja lleva poco más de un año tratando de liquidar el que fuera su hogar, ubicado en Beverly Hills; sin embargo, el costo, de 68 millones de dólares, estaría haciendo complicada la transacción.

TMZ reportó que, alegadamente, el protagonista de ‘Armageddon’ estaría ansioso por bajar el monto, mientras que la actriz no se sentiría lista para hacerlo.

“Jennifer cree que pueden conseguir más dinero por la vivienda, así que quiere mantener el precio actual. Pero, el mercado inmobiliario no está a la altura y no se vende”, declaró un ‘insider’ a Us Weekly.

“Ben desea deshacerse de ella porque su divorcio terminó y anhela cortar todos los lazos y acabar con todo”, sentenció la persona.

¿Ben Affleck está molesto con JLo?

Si bien, el pasado marzo, Ben Affleck afirmó en entrevista con GQ que “respeta mucho” a Jennifer López, una reciente acción de ella podría haberlo hecho cambiar de opinión.

Radar Online expone que el galán de Hollywood estaría “furioso” porque ella estrenó una canción que aparentemente habla de su fallida relación.

Este julio, ‘La Diva del Bronx’ interpretó por primera vez la melodía en un concierto que brindó en Pontevedra, España.

La letra contiene frases como: “Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón, me enseñaron que las estrellas brillan más en la oscuridad” y, “Ahora mírame salir de las ruinas que dejaste”.