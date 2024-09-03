JLo quiere "renovar su imagen": se deja ver divertida en medio de su divorcio con Ben Affleck

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López ha estado más activa en redes sociales tras su separación de Ben Affleck, donde ha dejado ver algunas imágenes sobre cómo ha disfrutado el verano.

El 1 de septiembre fue captada en un centro comercial en una salida con su hija Emme, quien iba acompañada de varios amigos.

La cantante visitó el Century City Mall en Los Ángeles en donde se dejó ver muy divertida y sonriendo, incluso haciendo algunos movimientos de baile.

De acuerdo con las imágenes que han trascendido, JLo ya no traía puesto el anillo de matrimonio, pero sí usaba otra joya en el mismo dedo.

Jeniffer López salió de compras con su hija Emme y otros amigos en Los Ángeles. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Jeniffer López quiere "renovar su imagen"

Una fuente cercana a la actriz dijo a Page Six que este cambio de humor de JLo es consecuencia de su divorcio y de querer seguir adelante: "Está buscando renovar su imagen".

El informante también dijo que la estrella de Hollywood " está abierta a escuchar nuevas voces de quienes la rodean", por lo cual ahora se muestra más animada, al menos en sus apariciones públicas.

Jennifer López se reconcilió con su mejor amiga

A pocos días de que trascendiera que López interpuso la demanda de divorcio, se ventiló que retomó la amistad con Leah Remini, de quien estaba distanciada tras regresar con Ben Affleck, pues ella le habría aconsejado que nolo hiciera, lo cual habría molestado a la cantante.

Ahora no solo las une su amistad, sino también que atraviesan por el mismo proceso, pues Leah está en proceso de divorcio al igual que ella.

"Ella necesita el consejo de algunas personas nuevas para agregar una nueva capa y obtener algunas nuevas sugerencias", dijo la fuente sobre Jennifer y su regreso a la soltería.

JLo interpuso la demanda de divorcio el 20 de agosto, día de su segundo aniversario de bodas, porque "tenía como objetivo mostrarle al mundo que ella es una mujer que se defiende a su manera", dijo una fuente a Page Six.