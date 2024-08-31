Jennifer Lopez

JLo comienza la mudanza de la mansión donde vivió con Ben Affleck: "Está llena de recuerdos"

Un camión de mudanza fue captado en la propiedad que la pareja adquirió por 60 millones de dólares. Según reportes, la cantante se siente "incómoda".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Jennifer López inició el proceso de mudanza de la mansión millonaria que compró junto a Ben Affleck en junio de 2023, a pocos días de que iniciara los trámites de divorcio.

De acuerdo con información de People, una fuente aseveró que JLo "no se siente cómoda" viviendo en la propiedad de Beverly Hills que compraron por 60 millones de dólares.

PUBLICIDAD

"Ella y Ben compraron la casa para toda la familia. Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos", dijo el informante.

Jennifer López inicia la mudanza.
Jennifer López inicia la mudanza.
Imagen VARK, SCHP/Backgrid/The Grosby Group

Jennifer López inicia la mudanza

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

El 29 de agosto los paparazzi captaron que un camión de mudanza ingresó a la lujosa propiedad que ahora está a la venta por 68 millones de dólares.

En las imágenes también se aprecia una camioneta roja tipo pick-up llena de artículos grandes.

Una pick-up roja se ve llena de artículos.
Una pick-up roja se ve llena de artículos.
Imagen VARK/Backgrid/The Grosby Group

De acuerdo con información de La Opinión, Jennifer habría estado supervisando el proceso, al igual que lo hizo cuando llegaron a la propiedad en junio de 2023.

Según la información, la actriz y cantante se estaría mudando a una mansión en la misma zona de Beverly Hills.

¿Ben Affleck se vuelve a mudar?

A finales de junio, el actor sacó sus pertenencias de la propiedad familiar en la que vivió junto a Jennifer para mudarse a una casa rentada en el vecindario de Brenthood, el cual queda cerca de donde viven sus tres hijos y su exesposa Jennifer Garner.

Captan a un camión de mudanza en la casa de Ben Affleck.
Captan a un camión de mudanza en la casa de Ben Affleck.
Imagen Mega/The Grosby Group

Sin embargo, el 30 de agosto unos paparazzi captaron a un enorme camión de mudanza en su hogar sacando sus pertenencias, por lo que el actor podría estar mudándose nuevamente.

En las fotografías no aparece Affleck, solo los trabajadores manipulando muebles.

La mudanza en casa de Ben Affleck.
La mudanza en casa de Ben Affleck.
Imagen Mega/The Grosby Group
Relacionados:
Jennifer LopezJennifer LópezBen AffleckCelebridadesMudanzasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD