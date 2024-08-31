JLo comienza la mudanza de la mansión donde vivió con Ben Affleck: "Está llena de recuerdos"

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Jennifer López inició el proceso de mudanza de la mansión millonaria que compró junto a Ben Affleck en junio de 2023, a pocos días de que iniciara los trámites de divorcio.

De acuerdo con información de People, una fuente aseveró que JLo "no se siente cómoda" viviendo en la propiedad de Beverly Hills que compraron por 60 millones de dólares.

"Ella y Ben compraron la casa para toda la familia. Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos", dijo el informante.

Jennifer López inicia la mudanza. Imagen VARK, SCHP/Backgrid/The Grosby Group

Jennifer López inicia la mudanza

El 29 de agosto los paparazzi captaron que un camión de mudanza ingresó a la lujosa propiedad que ahora está a la venta por 68 millones de dólares.

En las imágenes también se aprecia una camioneta roja tipo pick-up llena de artículos grandes.

Una pick-up roja se ve llena de artículos. Imagen VARK/Backgrid/The Grosby Group

De acuerdo con información de La Opinión, Jennifer habría estado supervisando el proceso, al igual que lo hizo cuando llegaron a la propiedad en junio de 2023.

Según la información, la actriz y cantante se estaría mudando a una mansión en la misma zona de Beverly Hills.

¿Ben Affleck se vuelve a mudar?

A finales de junio, el actor sacó sus pertenencias de la propiedad familiar en la que vivió junto a Jennifer para mudarse a una casa rentada en el vecindario de Brenthood, el cual queda cerca de donde viven sus tres hijos y su exesposa Jennifer Garner.

Captan a un camión de mudanza en la casa de Ben Affleck. Imagen Mega/The Grosby Group

Sin embargo, el 30 de agosto unos paparazzi captaron a un enorme camión de mudanza en su hogar sacando sus pertenencias, por lo que el actor podría estar mudándose nuevamente.

En las fotografías no aparece Affleck, solo los trabajadores manipulando muebles.