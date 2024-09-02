JLo reaparece enseñando enorme anillo de oro y diamante con que reemplazó el de Ben Affleck

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López fue vista en público por primera vez desde que solicitó el divorcio de Ben Affleck, tras sólo dos años de matrimonio.

Según informó TMZ, la cantante interpuso los documentos para la disolución de su enlace legal con el actor el pasado 20 de agosto.

JLo reaparece en medio del divorcio de Ben Affleck

Luego de semanas ‘desaparecida’, Jennifer López retomó sus actividades al exterior de su lujosa mansión este sábado 31 de agosto.

De acuerdo con Daily Mail, la intérprete de ‘On the floor’ asistió a un evento en Beverly Hills, del condado de Los Ángeles.

Para esta salida, ella optó por vestir un top blanco con cuello halter y jeans acampanados con zapatillas de plataforma.

Para complementar su ‘outfit’, la protagonista de ‘Selena’ usó un bolso Birkin de Hermès y gafas de aviador en color rosa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en su dedo índice izquierdo en lugar de la argolla de casada llevaba “un anillo de oro con diamantes”, reporta el medio.

El diario británico señaló que ‘La Diva del Bronx’ “tenía una expresión muy serena en su rostro a pesar del drama” por su separación de Ben Affleck.

El avistamiento de la superestrella ocurre después de que empezara a desalojar la residencia que compartió con el cineasta y sus respectivos hijos.

Este 29 de agosto, paparazzi captaron en la propiedad, que actualmente está a la venta por 68 millones de dólares, un camión de mudanza y una camioneta roja llena de cajas grandes.

Una fuente dijo a People que la actriz “no se siente cómoda” viviendo ahí: “Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos”.

¿JLo envía indirecta a Ben Affleck?

A horas de que fuera fotografiada en la calle, Jennifer López hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Ella subió varias instantáneas para honrar lo que hizo durante el verano, que, ciertamente, no pasó al lado de Ben Affleck.

En una de sus ‘selfies’, de espalda al espejo al interior de un baño, la artista muestra sus glúteos, al descubierto gracias al traje de baño.

Otro de los retratos muestra la frase impresa en una camiseta: “Está en flor y despreocupada, fuera de alcance y en paz”.

Previamente, People dio a conocer, citando a un informante “cercano” al ícono del pop, que ella está “lo mejor que puede” ya que comenzó el proceso para concluir su unión.

“Ha sido increíblemente difícil para ella que él haya decidido distanciarse de su matrimonio y seguir adelante con su vida, dejándola atrás”, indicó el allegado.

JLo publicó estas dos imágenes en su cuenta de Instagram en medio de su divorcio de Ben Affleck. Imagen JLo/Instagram