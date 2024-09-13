Ben Affleck

Ben Affleck besa a la esposa de su mejor amigo luego de que él tomara de la mano a JLo

El actor fue fotografiado con Luciana Barroso, pareja de Matt Damon, a días de que este se reuniera con la cantante y tuvieran un gesto afectuoso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Ben Affleck fue captado en una actitud muy cariñosa con la esposa de su mejor amigo, Matt Damon, a días de que este sostuviera una afectuosa interacción con Jennifer López.

Hace exactamente una semana, el 6 de septiembre, Damon y López acudieron al Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, para el estreno de su película ‘Unstoppable’.

PUBLICIDAD

En una fiesta posterior, el dúo compartió un momento íntimo pues, mientras hablaban, se tomaron de la mano unos instantes, hecho que quedó registrado en fotografías.

Matt Damon conversó con JLo.
Matt Damon conversó con JLo.
Imagen MSN/The Grosby Group

Ben Affleck besa a la esposa de Matt Damon

A días del encuentro entre Jennifer López y Matt Damon, Ben Affleck se juntó con la pareja de su aliado y socio, Luciana Barroso.

Más sobre Ben Affleck

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
2 mins

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Univision Famosos
JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos

De acuerdo con Page Six, Affleck y Barroso “se dirigían a una reunión” en un edificio de Los Ángeles, California, el jueves 12 de septiembre.

Antes de ingresar, el protagonista de ‘Armageddon’ besó en la cabeza a la productora al tiempo que la abrazaba.

Ella sonrió con el tierno gesto y, posteriormente, procedió a caminar con rumbo a la entrada del inmueble al lado del actor.

La creativa, de 48 años, vestía un ‘total black look’ compuesto de una blusa y pantalón. El aún esposo de Jennifer López, por su parte, llevaba traje azul.

Según People, Affleck y Damon han mantenido una amistad desde que tenían 8 y 10 años, respectivamente, pues vivían cerca uno del otro.

Matt conoció a ‘Lucy’, como la llama amorosamente, en abril de 2003, cuando era camarera en un restaurante en Miami, Florida, y se casaron dos años más tarde.

Con una unión estable a lo largo de más de 21 años, ellos siguen criando a sus cuatro hijas, Alexia, Isabella, Gia y Stella.

Matt Damon habría demostrado su apoyo a Ben Affleck ante JLo

Aunque pudiera parecer lo contrario, un informante reveló a Daily Mail que Matt Damon “evitó cualquier intento” de Jennifer López por hablar de Ben Affleck en su conversación.

PUBLICIDAD

El confidente puntualizó al diario que si bien el que se agarraran de la mano era “un bonito detalle”, “él no estaba interesado en conocer nada”.

“Le dijo que se alegraba de que estuviera bien y que le agradecía su participación en la cinta, pero dejó claro que no estaba ahí para platicar de Ben en lo absoluto”, sentenció.

TMZ dio a conocer que ‘La Diva del Bronx’ solicitó el divorcio del galán de Hollywood el 20 de agosto, tras presuntamente atravesar problemas por varios meses.

Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezMatt DamonPolémicas de famososDivorcioCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD