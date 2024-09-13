Ben Affleck besa a la esposa de su mejor amigo luego de que él tomara de la mano a JLo

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Ben Affleck fue captado en una actitud muy cariñosa con la esposa de su mejor amigo, Matt Damon, a días de que este sostuviera una afectuosa interacción con Jennifer López.

Hace exactamente una semana, el 6 de septiembre, Damon y López acudieron al Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, para el estreno de su película ‘Unstoppable’.

PUBLICIDAD

En una fiesta posterior, el dúo compartió un momento íntimo pues, mientras hablaban, se tomaron de la mano unos instantes, hecho que quedó registrado en fotografías.

Matt Damon conversó con JLo. Imagen MSN/The Grosby Group

Ben Affleck besa a la esposa de Matt Damon

A días del encuentro entre Jennifer López y Matt Damon, Ben Affleck se juntó con la pareja de su aliado y socio, Luciana Barroso.

De acuerdo con Page Six, Affleck y Barroso “se dirigían a una reunión” en un edificio de Los Ángeles, California, el jueves 12 de septiembre.

Antes de ingresar, el protagonista de ‘Armageddon’ besó en la cabeza a la productora al tiempo que la abrazaba.

Ella sonrió con el tierno gesto y, posteriormente, procedió a caminar con rumbo a la entrada del inmueble al lado del actor.

Ben Affleck kisses Matt Damon’s wife Luciana Barroso’s head after Jennifer Lopez handhold https://t.co/TOypJT65NM pic.twitter.com/qkq0nE3Gpg — Page Six (@PageSix) September 13, 2024

La creativa, de 48 años, vestía un ‘total black look’ compuesto de una blusa y pantalón. El aún esposo de Jennifer López, por su parte, llevaba traje azul.

Según People, Affleck y Damon han mantenido una amistad desde que tenían 8 y 10 años, respectivamente, pues vivían cerca uno del otro.

Matt conoció a ‘Lucy’, como la llama amorosamente, en abril de 2003, cuando era camarera en un restaurante en Miami, Florida, y se casaron dos años más tarde.

Con una unión estable a lo largo de más de 21 años, ellos siguen criando a sus cuatro hijas, Alexia, Isabella, Gia y Stella.

Matt Damon habría demostrado su apoyo a Ben Affleck ante JLo

Aunque pudiera parecer lo contrario, un informante reveló a Daily Mail que Matt Damon “evitó cualquier intento” de Jennifer López por hablar de Ben Affleck en su conversación.

PUBLICIDAD

El confidente puntualizó al diario que si bien el que se agarraran de la mano era “un bonito detalle”, “él no estaba interesado en conocer nada”.

“Le dijo que se alegraba de que estuviera bien y que le agradecía su participación en la cinta, pero dejó claro que no estaba ahí para platicar de Ben en lo absoluto”, sentenció.