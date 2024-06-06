Jennifer Lopez

JLo critica la “negatividad en el mundo” mientras aumentan rumores de divorcio con Ben Affleck

La cantante se mostró positiva al aseverar que “hay muchísimo amor”, esto en justo cuando son más grandes las sospechas de que su matrimonio con el actor está por llegar a su fin.

Por:Dayana Alvino
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López lanzó un poderoso mensaje contra el ‘hate’ mientras crecen los rumores de que su matrimonio con Ben Affleck está a punto de terminarse.

La cantante, que continúa sin abordar las especulaciones sobre su vida personal, envió su misiva por medio de su boletín ‘On the JLo’ este 5 de junio.

“Puede parecer que hay mucha negatividad en el mundo en este momento, pero no dejes que las voces de unos pocos ahoguen el hecho de que hay muchísimo amor ahí afuera”, escribió.

Además, aprovechó para dar a conocer que su película ‘Atlas’ se encuentra en el número 1, a nivel mundial, de los contenidos del servicio de ‘streaming’ que la transmite.

“¡Gracias!”, les dijo a sus fanáticos por hacer eso posible. “Los quiero muchísimo a todos”, afirmó para finalizar.

¿JLo y Ben Affleck venderán su mansión familiar?

Estas palabras de la intérprete de ‘On the floor’ llegan justo cuando también trasciende que su mansión familiar con Ben Affleck podría estar pronto disponible para ser adquirida.

De acuerdo con Daily Mail, el sitio de bienes raíces Zillow habría publicado fotografías de la lujosa residencia entre el 1 y el 5 de junio.

En el portal, la propiedad todavía figura como “vendida”. Aunque Page Six les solicitó una declaración al respecto, no obtuvieron respuesta.

Jennifer López y su marido compraron la casa por una cantidad superior a los 60 millones de dólares en mayo 2023, luego de buscar el ‘hogar perfecto’ durante dos años.

Esta información aumentó de inmediato las suposiciones de que la pareja está en camino a separarse, tan sólo a un mes de su segundo aniversario de bodas.

El 15 de mayo, además de revelar que los artistas estarían “a punto de divorciarse”, In Touch compartió que Affleck ya se había mudado de la vivienda, localizada en Beverly Hills.

Posteriormente, TMZ puntualizó que él se está quedando en un inmueble en el barrio de Brentwood, Los Ángeles, que rentaría por 100 mil dólares mensuales.

JLo estaría concentrada en su familia

El 31 de mayo, Jennifer López sorprendió al anunciar la cancelación de su gira ‘This Is Me… Live’, que comenzaría en semanas.

“(Ella) se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, explicó la compañía Live Nation.

Por su parte, la ‘Diva del Bronx’ aseveró estar “completamente desconsolada” por esta situación y confesó a sus admiradores: “Devastada por haberlos decepcionado”.

Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososPolémicas de famososCelebridades

