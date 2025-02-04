¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck

Video ¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Jennifer López continúa la búsqueda de su nuevo hogar tras su divorcio, la estrella de Hollywood fue captada el 1 de febrero visitando tres lujosas propiedades en Los Ángeles, una de ellas en Brentwood, zona en la que vive su exmarido Ben Affleck.

Jennifer López en búsqueda de su nuevo hogar. Imagen Backgrid/The Grosby Group

La propiedad que cuenta con piscina, mesa de billar, cancha de tenis y amplios jardines está a la venta por 18 millones de dólares.

Jennifer López visitó una mansión en Brentwood, la cual está a la venta en 18 millones de dólares. Imagen Backgrid/The Grosby Group

JLo y su hija Emme de compras

Ese mismo día madre e hija fueron vistas en el centro de Los Ángeles visitando una tienda de muebles vintage.

La cantante y su hija lucieron atuendos cómodos para revisar los artículos que estaban a la venta.

Jennifer López y su hija Emme de compras por Los Ángeles. Imagen The Grosby Group

Jenniffer lució pantalones holgados denim y un jersey tejido, mientras su hija vistió de manera similar.

Madre e hija pasaron un ameno rato mientras revisaban muebles y artículos que ofrecen en el lugar, aunque se desconoce si son para su nuevo hogar.