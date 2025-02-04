¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck
Jennifer López visitó tres lujosas mansiones y fue captada junto a su hija comprando muebles vintage. ¿Serán para su nuevo hogar?
Jennifer López continúa la búsqueda de su nuevo hogar tras su divorcio, la estrella de Hollywood fue captada el 1 de febrero visitando tres lujosas propiedades en Los Ángeles, una de ellas en Brentwood, zona en la que vive su exmarido Ben Affleck.
La propiedad que cuenta con piscina, mesa de billar, cancha de tenis y amplios jardines está a la venta por 18 millones de dólares.
JLo y su hija Emme de compras
Ese mismo día madre e hija fueron vistas en el centro de Los Ángeles visitando una tienda de muebles vintage.
La cantante y su hija lucieron atuendos cómodos para revisar los artículos que estaban a la venta.
Jenniffer lució pantalones holgados denim y un jersey tejido, mientras su hija vistió de manera similar.
Madre e hija pasaron un ameno rato mientras revisaban muebles y artículos que ofrecen en el lugar, aunque se desconoce si son para su nuevo hogar.