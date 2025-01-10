Ben Affleck regresa a su mansión de 20 millones de dólares tras “huir” de los incendios

Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

Ben Affleck volvió a su mansión luego de haber escapado en medio de los incendios que afectaron Pacific Palisades, en Los Ángeles.

La noche del pasado 7 de enero, el actor “huyó” de su residencia, ubicada en Brentwood, “después de ser evacuado”, informó Daily Mail.

Según el medio, él se dirigió a la cercana vivienda de su exesposa, Jennifer Garner, para presuntamente recogerla a ella y a sus hijos, y trasladarse juntos a un lugar seguro.

Ben Affleck "huyó" de su residencia en medio de los incendios en Pacific Palisades. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck regresa a su mansión

A horas de que el siniestro en la zona comenzara a ser contenido por los bomberos, Ben Affleck volvió a su residencia, que logró sobrevivir al fuego.

El cineasta fue captado a bordo de su camioneta negra en la entrada de su domicilio, mientras introducía el código de seguridad en la entrada.

Ben Affleck regresó a su mansión luego de que sobreviviera a los incendios en la zona. Imagen Backgrid/The Grosby Group

“Su casa todavía está bajo orden de evacuación, pero él se siente muy agradecido de que su propiedad esté segura por el momento”, dijo una fuente a Page Six.

“Él conoce a muchas personas que lamentablemente perdieron sus hogares. Ha visto mucha devastación y es más que trágico… Está tratando de ayudar a todo aquel que pueda”, agregó.

El portal puntualiza que el protagonista de ‘Armageddon’ adquirió la lujosa morada en julio de 2024 por 20,5 millones de dólares.

La mansión de Ben Affleck en Los Ángeles ha sobrevivido al fuego. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Presuntamente, sería la misma a la que se mudó en mayo, tras su separación de Jennifer López, de quien quedaría divorciado finalmente el próximo febrero.

La construcción, reportó TMZ, tiene cinco dormitorios, seis baños, comedor, una sala, estudio, vestidores, y otras amenidades.

A la fecha, el fuego en el área ha arrasado con alrededor de 15,000 acres desde que comenzó el martes por la mañana.

BBC dio a conocer que las llamas en el sitio estaban contenidas en un 6 % hasta este jueves 9, por lo que la amenaza continuaría.