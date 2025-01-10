Ben Affleck

Ben Affleck regresa a su mansión de 20 millones de dólares tras “huir” de los incendios

El actor volvió a su residencia en Brentwood, que sobrevivió al fuego en la zona. De acuerdo con fuentes, él se sentiría “aliviado” tras el siniestro que ha dejado a varias celebridades sin hogar, entre ellas a Paris Hilton.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

Ben Affleck volvió a su mansión luego de haber escapado en medio de los incendios que afectaron Pacific Palisades, en Los Ángeles.

La noche del pasado 7 de enero, el actor “huyó” de su residencia, ubicada en Brentwood, “después de ser evacuado”, informó Daily Mail.

PUBLICIDAD

Según el medio, él se dirigió a la cercana vivienda de su exesposa, Jennifer Garner, para presuntamente recogerla a ella y a sus hijos, y trasladarse juntos a un lugar seguro.

Ben Affleck "huyó" de su residencia en medio de los incendios en Pacific Palisades.
Ben Affleck "huyó" de su residencia en medio de los incendios en Pacific Palisades.
Imagen The Grosby Group

Ben Affleck regresa a su mansión

Más sobre Ben Affleck

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”
0:57

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”
0:54

#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”

Univision Famosos
Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo
1:00

Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó
0:51

JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
2 mins

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Univision Famosos
JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos

A horas de que el siniestro en la zona comenzara a ser contenido por los bomberos, Ben Affleck volvió a su residencia, que logró sobrevivir al fuego.

El cineasta fue captado a bordo de su camioneta negra en la entrada de su domicilio, mientras introducía el código de seguridad en la entrada.

Ben Affleck regresó a su mansión luego de que sobreviviera a los incendios en la zona.
Ben Affleck regresó a su mansión luego de que sobreviviera a los incendios en la zona.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

“Su casa todavía está bajo orden de evacuación, pero él se siente muy agradecido de que su propiedad esté segura por el momento”, dijo una fuente a Page Six.

“Él conoce a muchas personas que lamentablemente perdieron sus hogares. Ha visto mucha devastación y es más que trágico… Está tratando de ayudar a todo aquel que pueda”, agregó.

El portal puntualiza que el protagonista de ‘Armageddon’ adquirió la lujosa morada en julio de 2024 por 20,5 millones de dólares.

La mansión de Ben Affleck en Los Ángeles ha sobrevivido al fuego.
La mansión de Ben Affleck en Los Ángeles ha sobrevivido al fuego.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Presuntamente, sería la misma a la que se mudó en mayo, tras su separación de Jennifer López, de quien quedaría divorciado finalmente el próximo febrero.

La construcción, reportó TMZ, tiene cinco dormitorios, seis baños, comedor, una sala, estudio, vestidores, y otras amenidades.

A la fecha, el fuego en el área ha arrasado con alrededor de 15,000 acres desde que comenzó el martes por la mañana.

BBC dio a conocer que las llamas en el sitio estaban contenidas en un 6 % hasta este jueves 9, por lo que la amenaza continuaría.

Video Desde Paris Hilton a Billy Crystal: estas celebridades perdieron sus hogares en los incendios de Los Ángeles
Relacionados:
Ben AffleckIncendio en Los Ángeles Jennifer GarnerJennifer LopezDivorcios de FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD