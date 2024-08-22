¿Coincidencia? Jennifer Garner habría terminado con su novio mientras Ben Affleck se divorcia

Video ¿Ben Affleck tiene “videos” comprometedores de JLo y Diddy? Lo que se sabe sobre su separación

Jennifer Garner presuntamente ha hecho una “pausa” en la relación que sostiene desde hace casi seis años con el empresario John Miller.

La actriz estaría alejada del director ejecutivo justo cuando su exmarido, Ben Affleck, supuestamente se encuentra separado y a punto de la disolución de su unión con Jennifer López.

Según informó TMZ, la cantante “presentó la solicitud de divorcio” el martes 20 de agosto, esto tras alegadamente haber terminado desde abril.

De acuerdo con reportes de medios como People, el dúo habría tratado en los últimos meses de salvar su matrimonio, inclusive acudiendo a terapia.

¿Jennifer Garner rompió con su novio?

Este 21 de agosto, Life&Style dio a conocer que aparentemente Jennifer Garner y John Miller “han estado en un descanso” en su romance.

Una fuente puntualizó al sitio web que dicha situación sería por culpa de Ben Affleck, quien se habría refugiado en la actriz luego de que comenzaron sus problemas con Jennifer López.

“A ‘Jen’ le han pasado tantas cosas con Ben que le cobraron factura”, explicó el informante. “Y ella y John acabaron tomando caminos separados. No fue su elección”.

Presuntamente, el que el protagonista de ‘Armageddon’ recurra a la mamá de sus hijos para conseguir ayuda es algo que no agradó al emprendedor.

“Ben ha estado acudiendo a ‘Jen’ en busca de consejo y apoyo, y eso ha sido una gran fuente de molestias para John. No disfruta compitiendo con el exmarido por su atención”, dijo el ‘insider’.

La persona expuso que, aunque Miller y Affleck siempre se habían llevado bien, habría llegado al quiebre: “A John le agrada Ben y trata de ser compresivo, pero un hombre no puede aguantar tanto”.

A decir del confidente del portal, el cineasta “básicamente convirtió” a Garner “en su terapeuta personal” una vez que empezaron sus conflictos con la intérprete de ‘On the floor’.

“Pero, empeoró aún más cuando dejó a López, y se mudó. Él se volvió increíblemente necesitado”, apuntó, refiriéndose a que el galán de Hollywood se trasladó a una residencia de alquiler en mayo.

“Era una crisis tras otra, y cuando está en ese estado, ‘Jen’ siempre está ahí para él sin falta. John finalmente ha tenido suficiente”, añadió.

Jennifer Garner no querría volver con Ben Affleck

Aunque Jennifer Garner ha sido el sustento de Ben Affleck debido a su rompimiento con Jennifer López, tampoco tendría intenciones de que vuelvan.

“‘Jen’ puede ser muy indulgente con él, pero en privado, incluso ella admite que él le ha quitado mucho tiempo, especialmente porque han tenido que lidiar con muchas tareas de crianza”, comentó el informante.

Así, la estrella de ‘13 going on 30’ no buscaría una reconciliación: “No tiene nada que ver con que ella tenga sentimientos por él, no siente nada por él”.

“Todo se reduce a lo que es mejor para sus hijos. Ella es el tipo de madre que siempre pondrá las necesidades de sus niños por encima de las suyas”, sumó.