Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
El actor se unió a Jennifer Garner y a su hijo Samuel para pasar el Domingo de Pascua, de acuerdo con Page Six. Entre tanto, la cantante viajó a Arabia Saudita por lo que no habría pasado la especuial fecha con sus mellizos.
Ben Affleck pasó otra celebración especial con su exesposa, Jennifer Garner, luego de su separación de Jennifer López.
El actor de 52 años compartió Pascua con la actriz y su hijo menor, Samuel, este domingo 20 de abril, de acuerdo con Page Six.
El también director de cine y el adolescente, de 13 años, fueron captados saliendo del World Market, en Los Ángeles, esa misma mañana.
Posteriormente, explica el medio, la protagonista de ’13 going on 30’ se les unió en la residencia que el galán de Hollywood renta en el barrio de Brentwood.
Además de Samuel, ellos comparten a Violet, de 19 años, y Fin, de 16. No está claro si ellas se les unieron en el encuentro.
Garner abandonó la casa de Affleck momentos después, con su retoño acompañándola en el asiento delantero de su lujoso automóvil.
El mes pasado, la estrella de ‘Armageddon’ elogió su vínculo con Jennifer como padres, aseverando que tiene “muchísima suerte” de tenerla.
“Es maravillosa y genial, y trabajamos bien juntos”, indicó en entrevista para la revista GQ, publicada el 25 de marzo.
JLo separada de sus hijos
Mientras Ben Affleck se unía nuevamente a Jennifer Garner y Samuel, Jennifer López destapó que no pudo hacer lo mismo con sus mellizos, Emme y Max.
El domingo, ella subió a su Instagram una fotografía de la videollamada que tuvo con los jóvenes, a quiénes procreó con Marc Anthony.
“Agradecida por FaceTime en días como hoy. ¡Felices Pascuas de parte de esta mamá trabajadora en movimiento!”, escribió en la descripción.
Se deduce por su ‘post’ que no pudo pasar la importante fecha con sus primogénitos debido al viaje que realizó el fin de semana a Arabia Saudita por cuestiones laborales.
El sábado 19, ella asistió al Gran Premio de Fórmula 1, donde causó impacto con su atuendo completamente rosa y lentes de sol a juego.
Por la noche, ofreció un concierto ante decenas de personas e interpretó sus éxitos ‘Jenny from the Block’, ‘Waiting for Tonight’, ‘On the Floor’ y ‘Let's Get Loud’.
Hace una semana, Affleck sorprendió al asistir al estreno de su película ‘The Accountant 2’ con los retoños del ícono pop, a quienes calificó como “increíbles”.
Hablando con Entertainment Tonight él sentenció que ‘La Diva del Bronx’ es “espectacular” y que sigue en contacto con Samuel, Violet y Fin.
“Ella es enormemente importante, tremenda persona de mucha integridad a la que adoro y le estoy agradecido”, agregó el ganador del Oscar.