JLo se sentiría así por “sensual” abrazo de Ben Affleck a Jennifer Garner

La cantante presuntamente ya vio el video en el que su ex aparece compartiendo un afectuoso momento con la madre de sus hijos. López y Affleck alegadamente quedaron divorciados el pasado 21 de febrero, tras supuestamente casi un año separados.

Jennifer López aparentemente está enterada de la reciente gran muestra de afecto que Ben Affleck le dio a su exesposa, Jennifer Garner, y no le habría agradado.

Este martes 4 de marzo, Daily Mail publicó un video en el que se puede apreciar que el cineasta rodea con su brazo la cintura de la actriz a la vez que pega sus cuerpos hasta que sus caderas se tocan.

Dicho abrazo, que el medio describe como “sensual”, ocurrió dos días antes, el domingo, durante una visita del dúo y sus hijos, Fin y Samuel, al Combat Paintball Park, cerca de Los Ángeles.

Ben Affleck abrazó a Jennifer Garner durante una reciente salida familiar.
¿Cómo tomó JLo el abrazo “sensual” de Ben Affleck a Jennifer Garner?

Aunque Jennifer López no ha hablado públicamente al respecto, el mismo diario británico reporta que ella ya habría visto el clip.

“Vio las imágenes del ‘paintball’ cuando el resto del mundo lo hizo, y por supuesto le hará cuestionarse cosas de su ciclo juntos”, dijo una fuente “cercana” a la cantante.

“Se siente traicionada porque invirtió mucho tiempo en apoyar a Ben a través de sus desafíos y tuvo un año difícil cuando su matrimonio se rompió”, añadió.

Según el informante, “ver lo rápido” que el actor “ha empezado a pasar más tiempo” con la madre de sus retoños “ha exacerbado las preocupaciones que ya tenía sobre su relación con ella mientras estaban casados”.

‘Bennifer’, como se les conoce, comenzaron a salir nuevamente en 2021. Se comprometieron en abril de 2022 y, semanas más tarde, en julio, contrajeron nupcias.

Tras la boda, medios de comunicación estadounidenses afirmaron en varias ocasiones que la pareja enfrentaba problemas, como el que presuntamente tenían porque ella no quería que él fumara.

En mayo de 2024, In Touch dio a conocer que ellos estaban “a punto de divorciarse” y que, incluso, el productor de películas ya se había mudado de su hogar familiar.

Finalmente, la disolución de su unión legal quedó resuelta el 21 de febrero de este 2025, de acuerdo con People, que detalló haber tenido acceso a los papeles.

Ben Affleck querría “otra oportunidad” con Jennifer Garner

Después de que la reunión de Ben Affleck con Jennifer Garner saliera a la luz, un ‘insider’ compartió con Page Six que él supuestamente sí querría que volvieran.

“Le encantaría tener otra oportunidad”, aseveró, “definitivamente estaría abierto a darle un segundo chance a las cosas con ‘Jen’ si alguna vez llega el momento adecuado”.

No obstante, esta persona puntualizó que el galán de Hollywood “sabe que no es realista” un reencuentro “en este instante de sus vidas” y que, además, “el sentimiento no es mutuo por parte” de ella.

