Seraphina Affleck

Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?

La adolescente fue captada junto a su famoso padre mientras visitaban el Acuario del Pacifico. La joven una vez más cambió de look y así luce.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin

Seraphina, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, tiene un look renovado este 2025, a poco más de un mes de haber cumplido 16 años.

La adolescente finalmente dijo adiós al estilo ‘tomboy’, al menos en cuanto a su cabello se refiere, que se caracteriza por llevar este al ras o muy corto.

PUBLICIDAD

¿Cómo luce ahora la hija de Ben Affleck?

El domingo 16 de febrero, Fin, como ella se presentó en abril del año pasado, visitó con su famoso padre y, aparentemente, una amiga el Acuario del Pacifico, en Long Beach, según Page Six.

En fotografías difundidas por The Grosby Group de ese día se puede apreciar que la joven ya tiene la melena más larga, por lo que incluso la recogió en dos coletas.

Fin, hija de Ben Affleck, lució su cabello peinado en coletas.
Fin, hija de Ben Affleck, lució su cabello peinado en coletas.
Imagen The Image Direct/The Grosby Group

Más sobre Seraphina Affleck

Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin
1:01

Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin

Univision Famosos
Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación
4 mins

Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación

Univision Famosos
Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo
3 mins

Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo

Univision Famosos
La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años
1 mins

La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años

Univision Famosos
Seraphina, hija de Ben Affleck, presume su look rosado y a rapa junto a Emme, hija de JLo: fotos
2 mins

Seraphina, hija de Ben Affleck, presume su look rosado y a rapa junto a Emme, hija de JLo: fotos

Univision Famosos
Hijastra de JLo, Seraphina Affleck, cambia radicalmente de look a sus 15 años: se rapó
2 mins

Hijastra de JLo, Seraphina Affleck, cambia radicalmente de look a sus 15 años: se rapó

Univision Famosos
Sin JLo ni Emme: Ben Affleck y su hija Seraphine son captados en relajado paseo
1 mins

Sin JLo ni Emme: Ben Affleck y su hija Seraphine son captados en relajado paseo

Univision Famosos
JLo se pasea frente a la ex de Ben Affleck con despampanante vestido en obra de teatro de su hijastra
2 mins

JLo se pasea frente a la ex de Ben Affleck con despampanante vestido en obra de teatro de su hijastra

Univision Famosos
Seraphina, hija de Ben Affleck, muestra sus habilidades como 'skater' ante Emme, JLo y el actor
15 fotos

Seraphina, hija de Ben Affleck, muestra sus habilidades como 'skater' ante Emme, JLo y el actor

Univision Famosos
Jennifer Garner estrena look y se va de compras navideñas con su hija Seraphina
15 fotos

Jennifer Garner estrena look y se va de compras navideñas con su hija Seraphina

Univision Famosos


De acuerdo con el medio, ella tenía hace “solo unas semanas” el pelo “rosa”, pero el fin de semana lo llevaba ya en un tono castaño oscuro.

Para la ocasión, la estudiante eligió un ‘outfit’ relajado compuesto de una playera negra con la imagen de Bob Marley, cargo verdes y una chamarra blanca estampada.

La hija de Ben Affleck ha dejado crecer su cabello.
La hija de Ben Affleck ha dejado crecer su cabello.
Imagen The Image Direct/The Grosby Group


Llevaba como complementos unos lentes y zapatos deportivos, así como una bolsa, que colgó desde su hombro izquierdo.

Por su parte, Ben Affleck se visitó un poco más formal, con pantalones beige, suéter y abrigo a juego, y tenis más claros.

Ben Affleck y su hija, Fin, visitaron el Acuario del Pacífico.
Ben Affleck y su hija, Fin, visitaron el Acuario del Pacífico.
Imagen The Image Direct/The Grosby Group


En su recorrido por el lugar, el dúo habría podido observar tiburones cebra, pingüinos de Magallanes y nutrias marinas, entre otros animales que se encuentran ahí.

Al terminar su excursión, expone el sitio web, ellos abordaron un automóvil Toyota, el cual condujo Fin practicando sus habilidades detrás del volante.

Fin habría practicado sus habilidades al volante.
Fin habría practicado sus habilidades al volante.
Imagen The Image Direct/The Grosby Group


La evolución de Fin en el mundo de la moda, indica Hola! USA, ha sido un viaje. Siendo más pequeña, solía usar “estampados coloridos, texturas divertidas y capas aptas para niños”.

No obstante, a medida que creció, sus elecciones de vestuario se dirigieron a lo “distintivo y neutral”, volviéndose “una pionera silenciosa” del “‘inclusive fashion’”.

Relacionados:
Seraphina AffleckBen AffleckJennifer GarnerCelebridadesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD