Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?

Video Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin

Seraphina, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, tiene un look renovado este 2025, a poco más de un mes de haber cumplido 16 años.

La adolescente finalmente dijo adiós al estilo ‘tomboy’, al menos en cuanto a su cabello se refiere, que se caracteriza por llevar este al ras o muy corto.

¿Cómo luce ahora la hija de Ben Affleck?

El domingo 16 de febrero, Fin, como ella se presentó en abril del año pasado, visitó con su famoso padre y, aparentemente, una amiga el Acuario del Pacifico, en Long Beach, según Page Six.

En fotografías difundidas por The Grosby Group de ese día se puede apreciar que la joven ya tiene la melena más larga, por lo que incluso la recogió en dos coletas.

Fin, hija de Ben Affleck, lució su cabello peinado en coletas. Imagen The Image Direct/The Grosby Group



De acuerdo con el medio, ella tenía hace “solo unas semanas” el pelo “rosa”, pero el fin de semana lo llevaba ya en un tono castaño oscuro.

Para la ocasión, la estudiante eligió un ‘outfit’ relajado compuesto de una playera negra con la imagen de Bob Marley, cargo verdes y una chamarra blanca estampada.

La hija de Ben Affleck ha dejado crecer su cabello. Imagen The Image Direct/The Grosby Group



Llevaba como complementos unos lentes y zapatos deportivos, así como una bolsa, que colgó desde su hombro izquierdo.

Por su parte, Ben Affleck se visitó un poco más formal, con pantalones beige, suéter y abrigo a juego, y tenis más claros.

Ben Affleck y su hija, Fin, visitaron el Acuario del Pacífico. Imagen The Image Direct/The Grosby Group



En su recorrido por el lugar, el dúo habría podido observar tiburones cebra, pingüinos de Magallanes y nutrias marinas, entre otros animales que se encuentran ahí.

Al terminar su excursión, expone el sitio web, ellos abordaron un automóvil Toyota, el cual condujo Fin practicando sus habilidades detrás del volante.

Fin habría practicado sus habilidades al volante. Imagen The Image Direct/The Grosby Group



La evolución de Fin en el mundo de la moda, indica Hola! USA, ha sido un viaje. Siendo más pequeña, solía usar “estampados coloridos, texturas divertidas y capas aptas para niños”.