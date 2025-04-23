Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

Ben Affleck reveló que no es la clase de papá que da a sus hijos todo ‘a manos llenas’, sino de los que les enseñan que deben ganarse la vida con su propio esfuerzo.

El actor, que tiene una fortuna neta estimada de 150 millones de dólares según Page Six, reflexionó sobre su negativa a comprarle a Samuel, el menor de sus retoños con Jennifer Garner, unos zapatos deportivos que quería.

PUBLICIDAD

“Le dije: ‘Esos tenis cuestan 6,000 dólares, ¿de qué estás hablando? […] ¿Qué vas a hacer, cortar el césped? ¿Tienes 6,000 dólares?”, contó durante su aparición en el programa ‘Today with Jenna & Friends’, este 22 de abril.

“Me respondió: ‘Tenemos el dinero’. Le dije: ‘¡Yo tengo el dinero! ¡Tú estás quebrado!”, agregó animosamente, causando las risas de los presentadores.

Reflexionando al respecto, el protagonista de ‘Armageddon’ dejó claro que quiere inculcarle al adolescente y a sus hermanas, Violet y Fin, que tendrán que esmerarse para obtener sus propias cosas.

“Escúchame: ‘Amas a tus hijos, quieres darles todo y hacer cualquier cosa por ellos, pero pienso que definitivamente no les haces un favor al no inculcarles que, si quieres algo significativo, tienes que trabajar’”, indicó.

Hijas mayores de Ben Affleck ya trabajan

Ante los comentarios de Ben Affleck, los conductores de la emisión le cuestionaron si entonces sus hijos ya forman parte del mundo laboral.

“Las dos mayores tienen trabajo. De hecho, una acaba de conseguirlo, del tipo clásico, del adolescente trabajando en una tienda”, expuso, refiriéndose a Fin.

“La más grande, que está en la Universidad, está trabajando y tratando de conseguir una pasantía para el verano”, agregó, hablando de Violet.

El famoso exesposo de Jennifer López destapó que Samuel es la excepción y que “está lidiando con esa realidad ahora mismo”.

“No tiene zapatos en su armario, pensado… bueno, sí tiene zapatos, sólo no locamente caros, y yo le digo: ‘Bueno, si quieres eso, puedes trabajar 1000 horas’. Salario mínimo”, relató.

PUBLICIDAD