¿JLo y Jennifer Garner se pelearon por Ben Affleck? Así estaría ahora el vínculo entre las actrices

Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

La vida de Jennifer Garner quedó unida a la de Jennifer López el día que la cantante se dio una nueva oportunidad en el amor con Ben Affleck, exesposo de la actriz.

Prácticamente desde el instante que retomaron el romance que terminaron 17 años atrás, en 2021, JLo y el actor presentaron a sus hijos, Violet, Fin y Samuel, de él, y Emme y Max, de ella.

Entonces, un informante aseguró a Us Weekly que López tenía “el sello de aprobación de Garner”, por lo que alegadamente mantenían una relación amistosa.

Luego de que ‘Bennifer’ y sus retoños se convirtieran en una familia legal a raíz del matrimonio del dúo, la intérprete de ‘On the floor’ elogió a su tocaya en una entrevista con Vogue: “Es una asombrosa co-criadora”.

Cuando la llamada ‘Diva del Bronx’ y Affleck comenzaron a atravesar una crisis, a inicios de 2024, inclusive la estrella de ‘Elektra’ lo habría aconsejado para que trabajara en salvar su unión, según el citado medio.

Pese a sus alegados esfuerzos, López y el cineasta quedaron oficialmente divorciados este febrero, reportó People, y él ha estado cada vez más cerca de Garner.

El domingo 2 de marzo, Ben, Jennifer y dos de sus niños, Fin y Samuel, tuvieron una salida familiar en la que el también productor fue captado abrazando a la empresaria.

Ben Affleck abrazó a Jennifer Garner durante una salida, el 2 de marzo. Imagen The Grosby Group

Un informante le compartió a Daily Mail que supuestamente López se sintió “traicionada” al enterarse de esa afectuosa interacción.

¿JLo y Jennifer Garner se pelearon por Ben Affleck?

En medio de toda la aparente controversia, este 14 de marzo People ha destapado que, contrario a lo que podría suponerse, Jennifer López y Jennifer Garner “siguen en muy buenos términos entre sí”.

Un ‘insider’ aseveró a la revista que ambas “son amigas” y que se “mantienen en contacto” para platicar sobre sus adolescentes: “Han encontrado un gran apoyo femenino y se comunican”.

“Siempre estamos enfrentando a mujeres contra mujeres. En este caso, simplemente no es la verdad”, agregó la persona conocedora.

Un confidente diferente además desmintió que la protagonista de ‘Selena’ se haya enojado por el cariñoso momento que Garner sostuvo con Ben Affleck: “No le molestan [las imágenes de eso] en absoluto”.

“La gente lo está interpretando de una manera que crea drama donde no existe. No hay animosidad”, sentenció, “las dos ‘Jens’ son grandes admiradoras la una de la otra”.