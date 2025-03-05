Ben Affleck

Ben Affleck querría “otra oportunidad” con Jennifer Garner tras divorcio de JLo: ¿qué pensaría ella?

El actor aparentemente estaría considerando la posibilidad de volver con la mamá de sus hijos ahora que su matrimonio con la cantante quedó disuelto. Por su parte, la actriz tendría claro si retomaría la relación que cortó con el cineasta hace una década.

Por:
Dayana Alvino.
Video Ben Affleck y Jennifer Garner levantan sospechas de reconciliación: él la abrazó de la cintura

Ben Affleck aparentemente no ha cerrado por completo su historia con Jennifer Garner, de quien se separó en 2015 tras 11 años juntos.

Ahora que, según reportes, su unión legal con Jennifer López ha quedado concluida, al actor le habría pasado por la mente regresar con la madre de sus hijos.

¿Ben Affleck anhela “otra oportunidad” con Jennifer Garner?

De acuerdo con Page Six, una “fuente” les ha compartido que Ben Affleck sí estaría reflexionando sobre la posibilidad de volver a estar románticamente con Jennifer Garner.

“Le encantaría tener otra oportunidad”, aseguró, “definitivamente estaría abierto a darle un segundo chance a las cosas con ‘Jen’ si alguna vez llega el momento adecuado”.

Sin embargo, a decir del informante, actualmente el protagonista de ‘Pearl Harbor’ “sabe que no es realista” ese reencuentro “en este instante de sus vidas”.

“Él acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio [con Jennifer López], está muy ocupado con el trabajo y está concentrado en este nuevo capítulo”, indicó.

“Además, respeta el romance de ‘Jen’ con John [Miller] y nunca se interpondría entre ellos”, agregó.

Estas declaraciones llegan luego de que el domingo 2 de marzo, Affleck y Garner fueran fotografiados durante un partido de ‘paintball’ al que llevaron a sus adolescentes, Fin y Samuel.

En las imágenes se puede apreciar que el cineasta y la empresaria sonreían mientras conversaban. Él también la abrazó en más de una ocasión.

Ben Affleck y Jennifer Garner juntos durante un partido de ‘paintball’ el domingo 2 de marzo.
Ben Affleck y Jennifer Garner juntos durante un partido de ‘paintball’ el domingo 2 de marzo.
Imagen The Grosby Group

Jennifer Garner no querría regresar con Ben Affleck

A su vez, un ‘insider’ diferente esclareció que Jennifer Garner no estaría en el mismo canal que el papá de sus retoños.

“El sentimiento no es mutuo por parte de ‘Jen’. Ella está feliz con John y eso no es lo que piensa ella”, cita el sitio web.

“Ella tiene una excelente relación de crianza compartida con Ben Affleck, y así está todo de su parte en esta etapa”, aseveró igualmente.

La estrella de ‘13 going on 30’ comenzó a salir, reporta People, con el mencionado director ejecutivo en 2018 y, aunque hicieron una pausa en 2021, retomaron el idilio poco después.

Video Así fue como JLo y Ben Affleck dividieron sus bienes tras quedar legalmente divorciados
