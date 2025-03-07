JLo tendría “romance” con guapo actor 11 años menor que la “ama” en “venganza” contra Ben Affleck

Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer López ya tendría en mente la manera de hacer que Ben Affleck se arrepienta de su cariñoso comportamiento hacia su otra ex, Jennifer Garner.

Alegadamente, la cantante no tomó nada bien que el actor le diera un “sensual” abrazo a la mamá de sus hijos durante una salida familiar, el domingo 2 de marzo.

Mientras que una primera fuente, que difundió el video de la afectuosa interacción, aseguró a Daily Mail que la intérprete “se siente traicionada”, una segunda dijo a Page Six que ella está “furiosa” por ello.

Y es que luego de dicha interacción han surgido informes de que presuntamente Affleck querría otra “oportunidad” con Garner, pese a alegadamente llevar solamente días divorciado de López.

Ben Affleck abrazó a Jennifer Garner durante una reciente salida familiar. Imagen The Grosby Group

¿JLo tendrá un “romance de venganza” con actor menor que ella?

En medio de esta nueva controversia, Daily Mail dio a conocer hoy viernes que la ‘Diva del Bronx’ no pensaría en quedarse de brazos cruzados.

“Podemos informar que López, de 55 años, ya ha planeado su ‘malvada’ venganza. La semana que viene estará en brazos de otro galán famoso, 11 años menor que ella”, indicaron.

El diario británico detalló que ella se encontrará en Nueva Jersey para filmar la comedia ‘Office Romance’ con el “guapo veterano de ‘Ted Lasso’, Brett Goldstein, de 44 años”.

“Después de un comienzo muy difícil en 2025, Jennifer no puede esperar para comenzar un nuevo proyecto y ciertamente ayuda que trabajará con un artista atractivo e inteligente como Brett”, dijo un ‘insider’.

“Es un actor de primera y con mucho talento. No sólo actúa, sino que también escribe guiones increíbles. Es como la versión británica más joven y mejor de Ben. Ella piensa que es muy lindo”, añadió.

A decir del informante, Affleck “sabe perfectamente” quién es Goldstein, por lo que “seguro que eso le molestará” y, además, que le “será un recordatorio” de que ella “sigue siendo una estrella de Hollywood”.

JLo comenzará a trabajar con Brett Goldstein tras su separación de Ben Affleck. Imagen Getty Images

Brett Goldstein “ama” a JLo

Con frecuencia, Brett Goldstein ha manifestado la fascinación que siente por Jennifer López en su podcast ‘Films to be buried with’, expone The New York Post.

En un episodio de julio de 2018, él la elogió por su desempeño en la popular cinta ‘Hustlers’: “¡Caraj…! ¡50! ¡Tiene 50! ¡La amo!”.

Hace unas horas, ella presumió el arranque de la producción de ‘Office Romance’ al subir a Instagram fotografías de la lectura de libretos.

Aunque en las imágenes no aparece su co-estelar y tampoco lo mencionó en el mensaje de su descripción, sí lo etiquetó. “Esto va a ser divertido”, sentenció.