Ben Affleck

JLo tendría “romance” con guapo actor 11 años menor que la “ama” en “venganza” contra Ben Affleck

La cantante presuntamente ha “planeado” estar “en brazos” de un famoso galán luego de que el cineasta fuera expuesto comportándose cariñoso con Jennifer Garner, su otra exesposa y mamá de sus hijos.

Mira a JLo en 'Bordertown' aquí en ViX

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer López ya tendría en mente la manera de hacer que Ben Affleck se arrepienta de su cariñoso comportamiento hacia su otra ex, Jennifer Garner.

Alegadamente, la cantante no tomó nada bien que el actor le diera un “sensual” abrazo a la mamá de sus hijos durante una salida familiar, el domingo 2 de marzo.

PUBLICIDAD

Mientras que una primera fuente, que difundió el video de la afectuosa interacción, aseguró a Daily Mail que la intérprete “se siente traicionada”, una segunda dijo a Page Six que ella está “furiosa” por ello.

Y es que luego de dicha interacción han surgido informes de que presuntamente Affleck querría otra “oportunidad” con Garner, pese a alegadamente llevar solamente días divorciado de López.

Ben Affleck abrazó a Jennifer Garner durante una reciente salida familiar.
Ben Affleck abrazó a Jennifer Garner durante una reciente salida familiar.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Ben Affleck

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos

¿JLo tendrá un “romance de venganza” con actor menor que ella?

En medio de esta nueva controversia, Daily Mail dio a conocer hoy viernes que la ‘Diva del Bronx’ no pensaría en quedarse de brazos cruzados.

“Podemos informar que López, de 55 años, ya ha planeado su ‘malvada’ venganza. La semana que viene estará en brazos de otro galán famoso, 11 años menor que ella”, indicaron.

El diario británico detalló que ella se encontrará en Nueva Jersey para filmar la comedia ‘Office Romance’ con el “guapo veterano de ‘Ted Lasso’, Brett Goldstein, de 44 años”.

“Después de un comienzo muy difícil en 2025, Jennifer no puede esperar para comenzar un nuevo proyecto y ciertamente ayuda que trabajará con un artista atractivo e inteligente como Brett”, dijo un ‘insider’.

“Es un actor de primera y con mucho talento. No sólo actúa, sino que también escribe guiones increíbles. Es como la versión británica más joven y mejor de Ben. Ella piensa que es muy lindo”, añadió.

A decir del informante, Affleck “sabe perfectamente” quién es Goldstein, por lo que “seguro que eso le molestará” y, además, que le “será un recordatorio” de que ella “sigue siendo una estrella de Hollywood”.

JLo comenzará a trabajar con Brett Goldstein tras su separación de Ben Affleck.
JLo comenzará a trabajar con Brett Goldstein tras su separación de Ben Affleck.
Imagen Getty Images

Brett Goldstein “ama” a JLo

Con frecuencia, Brett Goldstein ha manifestado la fascinación que siente por Jennifer López en su podcast ‘Films to be buried with’, expone The New York Post.

PUBLICIDAD

En un episodio de julio de 2018, él la elogió por su desempeño en la popular cinta ‘Hustlers’: “¡Caraj…! ¡50! ¡Tiene 50! ¡La amo!”.

Hace unas horas, ella presumió el arranque de la producción de ‘Office Romance’ al subir a Instagram fotografías de la lectura de libretos.

Aunque en las imágenes no aparece su co-estelar y tampoco lo mencionó en el mensaje de su descripción, sí lo etiquetó. “Esto va a ser divertido”, sentenció.

Video Así fue como JLo y Ben Affleck dividieron sus bienes tras quedar legalmente divorciados
Relacionados:
Ben AffleckJennifer GarnerJennifer LopezFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD