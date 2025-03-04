Ben Affleck comparte “sensual” abrazo con su ex tras quedar “oficialmente divorciado” de JLo

Video Ben Affleck y Jennifer Garner levantan sospechas de reconciliación: él la abrazó de la cintura

Ben Affleck habría dejado claro que cada vez es más cercano a su ex, Jennifer Garner, ahora que alegadamente concluyó su breve matrimonio con Jennifer López.

De acuerdo con People, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles “declaró” que el enlace “estaba disuelto”, por lo que la cantante y el actor quedaban “solteros” a partir del viernes 21 de febrero.

PUBLICIDAD

Ben Affleck abraza Jennifer Garner durante reciente encuentro

A días de que trascendiera dicha información, y en medio de su hermetismo, Ben Affleck se reunió con Jennifer Garner y dos de sus tres hijos, Samuel y Fin (antes llamada Seraphina).

Según Daily Mail, las celebridades y los adolescentes acudieron al Combat Paintball Park, en Castaic, próximo a Los Ángeles, en domingo 2 de marzo.

Ben Affleck y Jennifer Garner juntos en un juego de ‘paintball’. Imagen The Grosby Group



Ahí, junto con un grupo de chicos, los cuatro disfrutaron de un enfrentamiento de ‘paintball’, lo que quedó captado en diversas fotografías.

En las varias de las imágenes, el protagonista de ‘Armageddon’ y la actriz aparecen sonriendo mientras conversan apartados de los jóvenes a su cargo.

Ben Affleck y Jennifer Garner conversan durante salida familiar. Imagen The Grosby Group



Para la ocasión, ambos lucieron ‘outfits’ relajados compuestos de jeans azules y sudaderas, así como calzado deportivo y botas.

Además, durante el juego y cuando se encontraban entre automóviles viejos, el también productor de películas abrazó a la mamá de sus retoños.

Ben Affleck y Jennifer Garner durante partido de ‘paintball’. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck y Jennifer Garner más “íntimos”

En un video exclusivo del diario británico, se puede apreciar el instante en el que Ben Affleck y Jennifer Garner compartieron un acercamiento, el cual describen como “sensual”.

En ese instante, el cineasta rodea la cintura de la emprendedora con el brazo al tiempo que pega sus cuerpos hasta que las caderas se tocan.

Bombshell video of sexy clinch that suggests Jennifer Garner and Ben Affleck could be BACK ON... as insiders declare: 'She's the love of his life' https://t.co/3iQdnCToKV — Daily Mail Online (@MailOnline) March 4, 2025

Abordando el clip, The Mirror asegura que el momento es “una sorprendente muestra de intimidad” y que “parecen pareja, a pesar de que ella está en una relación”.

PUBLICIDAD

Hablando al respecto, una fuente indicó a la publicación que: “A Ben le quedó muy claro, después de reencontrarse con Jennifer López que ella no era ‘la que se escapó’”.

“Tampoco era el amor de su vida. ‘Jen’ [Garner] sí lo era. Ella estuvo a su lado durante su separación y siempre lo estará”.

No obstante, el ‘insider’ afirmó que el par “son mejores amigos” y recalcó que la estrella de ‘13 going on 30’ ahora está con John Miller y “es feliz”, lo que Affleck “respeta”.

“Ben la ama más que a cualquier mujer que haya amado, además de su madre”, señaló, “siempre le coqueteará y ella lo ve como algo inocente”.