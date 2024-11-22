Jennifer Garner

Ex de Ben Affleck “ya no desea” hablar con JLo: se habría sentido "utilizada" por esta razón

Presuntamente, Jennifer Garner ya no quiere tener contacto con Jennifer López ahora que su matrimonio con Ben Affleck llegó a su fin. Estos serían sus motivos.

Jennifer Garner aparentemente está decidida a concluir el vínculo que llegó a crear con Jennifer López luego de que esta solicitara el divorcio de su ex, Ben Affleck.

La protagonista de ’13 going on 30’ presuntamente no está contenta con haber quedado en medio de la separación de ‘Bennifer’ y sólo se comunicaría con la cantante por una excepción.

¿Jennifer Garner está enojada con JLo?

De acuerdo con Daily Mail, “fuentes cercanas” les compartieron que Jennifer Garner “se sintió utilizada como un ‘peón’ durante la ruptura del matrimonio” de Jennifer López y Ben Affleck.

Supuestamente, lo anterior sería debido a que ella “adoptó el papel ‘de consejera’” con el dúo cuando atravesaban sus problemas, meses antes de que la intérprete de ‘On the floor’ iniciara los trámites para la disolución legal de su enlace con el cineasta.

Ahora que aparentemente los aún esposos ya no se reconciliarán, la también empresaria querría mantenerse alejada de ‘La Diva del Bronx’ y sólo hablar con ella de asuntos acerca de los hijos que comparte con el director, Violet, Fin y Samuel.

“‘Jen’ ya no desea tener comunicación con JLo a menos que tenga que ver con los niños”, sentenció un informante al popular diario británico, el 20 de noviembre.

Según esta persona, los amigos de Garner “creen que ella no debió haberse involucrado tanto” en apoyar a López “a arreglar” sus conflictos con Affleck.

“Sobre todo teniendo en cuenta que, en ocasiones, ‘Jen’ se sintió enfrentada a JLo durante su propio matrimonio. Ella es demasiado buena y realmente quería ayudar, así que lo intentó”, explicó el ‘insider’.

Jennifer Garner sorprendida por la cercanía de JLo y Violet

A principios de noviembre, la hermana de Jennifer López, Lynda, publicó una fotografía en Instagram que evidenció su visita a Violet Affleck en la Universidad de Yale.

Entonces, una fuente aseveró al mismo Daily Mail que la adolescente “tiene un fuerte vínculo” con la estrella de ‘Selena’ y su familia, así que “tiene la intención de mantener viva la conexión”.

Ahora, el informante ya citado desveló que a Jennifer Garner dicho acercamiento de la joven y la periodista “le pareció extraño”.

“La lealtad de ‘Jen’ es hacia el padre de sus hijos, Ben, y hacia sus chicos, porque aman a JLo, pero nunca hablaría mal de ella ni negativamente”, sentenció el ‘insider’.

“Todos saben que si López quería pasar tiempo con sus hijos, aparte de Violet, tendría que pasar por Jennifer”, concluyó.

Hasta el momento, Garner no se ha pronunciado sobre la ruptura de Affleck y la superestrella del pop, quien igualmente ha guardado hermetismo.

