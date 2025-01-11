Jennifer Garner

Ex de Ben Affleck se siente "culpable" tras la tragedia de los incendios en California

Ben Affleck se refugió junto a su exesposa Jennifer Garner tras ser evacuado por los incendios en Pacific Palisades. La actriz es una de las residentes de la zona devastada que no fue afectada por el siniestro.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Con el corazón destrozado, Paris Hilton da tour por su casa devastada de Malibú

Ben Affleck se refugió junto a su exesposa, Jennifer Garner, luego de que fuera evacuado porque su hogar estuvo en peligro por los incendios que han arrasado en el estado de California.

La actriz, quien vive en Brentwood, fue una de las afortunadas de no haber sido afectada por el fuego y, aunque está gradecida porque ella y su familia están bien, se siente culpable porque varios de sus vecinos perdieron sus hogares, incluso, uno de ellos perdió la vida.

Garner caminó por la zona del desastre en Pacific Palisades para una entrevista con MSNBC, donde se mostró consternada ante la situación y al punto del llanto.

" Perdí a una amiga y para nuestra iglesia es algo muy sensible... así que no creo que deba hablar de ella todavía. Pero sí, perdí a una amiga que no salió a tiempo".

La ex de Ben Affleck se siente agobiada, pues dijo que podría hacer "una lista de 100 amigos que perdieron todo", por lo cual está intentando ayudar a quienes lo necesitan.

" Me siento casi culpable al caminar por mi casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué tengo para ofrecer con estas manos y estas paredes (con) la seguridad que tengo?", dijo visiblemente emotiva.

Casa de Jennifer Garner en Brentwood.
Casa de Jennifer Garner en Brentwood.
Imagen The Grosby Group

La protagonista de 'Milagros del Cielo', película que puedes ver en ViX, se ofreció como voluntaria para alimentar a los bomberos que están trabajando en mitigar el fuego.

De acuerdo con información de TMZ, Jennifer Garner ha vivido en Pacific Palisades durante 25 años, tiempo que en su momento compartió con Ben Affleck y donde formaron una familia junto a sus tres hijos.

Jennifer Garner se ofrece como voluntaria para alimentar a los bomberos que sofocan los incendios en California.
Jennifer Garner se ofrece como voluntaria para alimentar a los bomberos que sofocan los incendios en California.
Imagen Shutterstock / The Grosby Group
Jennifer GarnerBen AffleckIncendio en CaliforniaIncendios ForestalesIncendiosCelebridadesCaliforniaFamosos

