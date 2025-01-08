Ben Affleck “huye” a casa de su ex, Jennifer Garner, tras ser evacuado por incendios en Los Ángeles

Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Ben Affleck atraviesa una delicada situación y habría acudido a su ex, Jennifer Garner, ahora que ya resolvió su divorcio con Jennifer López.

Este 6 de enero, AP reportó que la cantante presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles los documentos que detallan que ella y el actor llegaron a un acuerdo.

Ellos presuntamente pactaron, explica el medio, no pagarse manutención conyugal y que cada uno conserve los bienes que hayan adquirido durante su matrimonio.

Posiblemente, el juez oficialice la disolución conyugal el próximo 20 de febrero, tras lo que el dúo volverá legalmente a la soltería.

Ben Affleck “huye” con Jennifer Garner tras resolver su divorcio con JLo

A semanas de obtener su libertad, Ben Affleck alegadamente recurrió a Jennifer Garner la noche de este martes 7 de enero.

De acuerdo con Page Six, el cineasta “huyó a casa” de la madre de sus hijos “después de ser evacuado” de su residencia, ubicada en Brentwood, Los Ángeles.

Lo anterior se debió a que dicha localidad se encuentra muy cerca del barrio Pacific Palisades, que actualmente está siendo afectada por un incendio devastador.

El galán de Hollywood presuntamente habita dicha propiedad desde mayo de 2024. Para entonces, alegadamente, él y Jennifer López ya habían puesto fin a su relación.

El medio dio a conocer que él fue fotografiado conduciendo su camioneta negra hacia la vivienda de la estrella de ‘Elektra’ y “parecía preocupado mientras miraba una columna de humo”.

“Corría para estar con Garner y sus niños, Violet, Seraphina y Samuel, que radican a poca distancia de él”, se relató al respecto.

Ben Affleck presuntamente maneja hacia la casa de Jennifer Garner mientras ocurren los incendios en Pacific Palisades. Imagen The Grosby Group

Por su parte, TMZ aseguró que, hasta la mañana de este miércoles, a quien fuera la esposa del protagonista de ‘Armageddon’ por 13 años no se le había requerido dejar su hogar.

El portal puntualiza que “no está claro” si Ben se dirigió a la mansión de Jennifer “para ver cómo estaba la familia” o si lo hizo “para quedarse ahí”.

Jennifer López afectada por los incendios

Por su parte, People informa que el estreno de la nueva película de Jennifer López, ‘Unstoppable’, en Los Ángeles ha sido cancelado debido a los incendios en Pacific Palisades.

El evento estaba programado en el DGA Theater y un representante de Amazon MGM Studios dijo que ya no se realizará “a la luz de las preocupaciones de seguridad actuales en torno a la mayor actividad del viento”.